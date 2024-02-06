Знищував ворожі танки: 22-річний герой, який загинув на Донеччині, буде нагороджений посмертно

Сержант Павло Шевчук загинув 24 січня 2024 року під час виконання бойового завдання неподалік села Побєда Донецької області. Йому було лише 22 роки, повідомляє Державна прикордонна служба України.

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«Павло народився на Рівненщині, згодом змінив місце проживання на Житомир. У 2018 році закінчив Житомирський технологічний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури. З початком повномасштабного вторгнення підписав контракт з прикордонним відомством. Службу проходив у прикордонній комендатурі швидкого реагування — бойовому підрозділі прикордонного загону. З квітня по липень 2023 року прикордонник виконував бойові завдання на території Харківської та Луганської областей. Обороняв позиції в районі н. п. Нововодяне, Ковалівка, Райгородка та Кармазинівка».

Відомо, що у листопаді 2023 року боєць вдруге вибув у ротацію — на Донеччину, Авдіївський напрямок.

«16 січня 2024 року сержант Шевчук перебував на вогневій позиції у складі протитанкового розрахунку. Окупанти розпочали артобстріл позицій Сил оборони для проведення своїх штурмових дій. Від старшого на позиції Павлу Шевчуку надійшла інформація про появу на горизонті ворожого танка. Прикордонник без вагань вибіг з укриття та попрямував на вогневу позицію. Попри безперервний шквальний обстріл, військовослужбовець засік танк противника та здійснив пуск ракети з протитанкового комплексу. Ракета влучила чітко в ціль та знищила техніку. Спробу штурмових дій противника було зупинено, всі позиції Сил оборони — збережено», — йдеться у некролозі.

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Мужні дії прикордонника відзначив президент України Володимир Зеленський в одному зі звернень: «Іще Марʼїнський напрямок — прикордонна комендатура швидкого реагування Житомирського загону: дякую за влучність та знищення російської техніки. А особливо я відзначу сержанта Павла Шевчука та сержанта Радіона Блашка — просто молодці, хлопці!«

За мужність і героїзм, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі сержанта Шевчука Павла Володимировича було представлено до державної нагороди. Поховали захисника у Житомирі.

Поховали захисника у Житомирі

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