У Києві лікарі врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів (фото)

Іграшки можуть стати смертельно небезпечними для дітей. Після того, як в Одесі врятували шестимісячну дитину, у стравоході якої застрягла проковтнута пружинка, лікарі Охматдиту врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів. Про це повідомили в лікарні.

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«До НДСЛ „Охматдит“ звернулися батьки дитини, що скаржилась на біль у животі. Після збору анамнезу та огляду спеціалісти відділення екстреної медичної допомоги направили хлопчика на інструментальне обстеження. Вже на першому рентген-знімку спеціалісти побачили наявність у травному каналі цілої групи сторонніх тіл, у яких вдалось впізнати магнітний конструктор. 20 магнітів знаходились у різних частинах шлунково-кишкового тракту, проте були зʼєднані між собою», — йдеться у повідомленні.

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Консиліумом лікарів було прийняте рішення про проведення невідкладного оперативного втручання, адже кожна година очікування могла погіршити стан пацієнта.

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«Відмінність магнітів від інших сторонніх тіл, які можуть проковтнути діти, полягає у їх притягненні один до одного та защемленні тканин. Як наслідок, виникають зони некрозу (змертвіння), перфорації порожнистих органів, шлунково-кишкові непрохідності тощо. Бригада анестезіологів якнайшвидше ініціювала передопераційну підготовку та введення в наркоз. Першою до роботи долучилась команда спеціалістів відділення ендоскопії. Вони провели дослідження слизових оболонок стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки (езофагогастродуоденоскопія) та оцінили стан верхніх відділів травного тракту, виявили проковтнуті обʼєкти, що були зчеплені між собою», — повідомили в лікарні.

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Медикам вдалося захопити перший магніт і витягти його разом із ланцюжком з 18 елементів конструктора.

«Проте один магніт залишився й спеціалісти не мали змоги видалити його ендоскопічно. Надалі за операційним столом почали працювати хірурги. Була виконана лапаротомія та ретельна ревізія органів черевної порожнини. Під час цього в дитини було виявлено 5 перфоративних отворів та останній елемент конструктора. Всі отвори були закрито, а магніт видалено. Завдяки таланту та професіоналізму наших медиків, дитину було врятовано. Зараз вона проходить післяопераційний курс лікування та реабілітації. Тож бажаємо хлопчику якнайшвидшого одужання!» — йдеться у повідомленні лікарів.

Вони закликали дорослих бути вкрай обережними та уважними до всіх предметів/іграшок/рідин, що можуть потрапити до організму дитини. Це важливо для збереження їхнього життя та здоровʼя.

«Якщо ж дитина вже щось проковтнула або поперхнулась, не намагайтесь дістати предмет самостійно, не викликайте в дитини блювання та не годуйте її. У такому випадку необхідно негайно звернутись за медичною допомогою! Бережіть себе та будьте здоровими», — заявили лікарі.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Львові медики врятували дитину, яка проковтнула лампочку з гірлянди, а у Харкові в однорічної дівчинки видалили з кишківника небезпечну іграшку.

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