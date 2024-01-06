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Здоров'я та медицина

Думали, що бронхіт: в Одесі врятували шестимісячну дитину, у стравоході якої застрягла проковтнута пружинка

12:09 6 січня 2024
Пружинка та ручка

Маленькі діти часто тягнуть до рота та ковтають дрібні предмети, які можуть становити загрозу їхньому здоров`ю. Наприлад, у Харкові однорічна дитина проковтнула іграшку з магнітами, які утворили в кишках кільце.

А медики Одеської обласної дитячої клінічної лікарні за допомогою ендоскопії видалили сторонє тіло зі стравоходу шестимісячної дитини, яка амбілуторно лікувалася у районній лікарні від бронхіту та пневмонії протягом 2 тижнів, але її стан не покращався. За цей час стороннє тіло майже вросло у стінку стравоходу.

Фото ООДКЛ

Фото ООДКЛ

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«При надходженні у стаціонар ООДКЛ виконана оглядова ренгенограма, виявлено стороннє тіло — пружинка від заколки для волосся. Знаходилось стороннє тіло на рівні середньої третини стравоходу, поряд з дугою аорти. Стороннє тіло було видалено ендоскопічно, що позбавило дитину від важкого хірургічного втручання та ризиків для життя», — йдеться у повідомленні.

А у Львові медики врятували 4-річного малюка, який проковтнув світлодіодну лампочку з гірлянди — прикраса застрягла у бронхах.

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Фото ООДКЛ

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