Закликали до захоплення Києва і розпалювали ворожнечу між українцями: затримано 5 проросійських агітаторів

Окрім викриття і знешкодження інформаторів ворога, Служба безпеки звертає увагу і на діяльність проросійських агітаторів, які виправдовують збройну агресію рф, закликають до захоплення державної влади, або ж розпалюють міжнаціональну ворожнечу в нашій державі.

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Зокрема, нещодавно було припинено протиправну діяльність столичного блогера, який публічно принижував гідність однієї з національних спільнот та заперечував збройну агресію рф проти України.

«Фігурант записував провокативні стріми на території історико-меморіального заповідника „Бабин Яр“, а потім викладав їх на власних сторінках у Facebook, Instagram та Youtube», — повідомили в СБУ.

Тим часом на Житомирщині викрили активістів місцевого осередку фейкового народовладдя. Ними виявились двоє місцевих жителів, які нав’язували людям кремлівські наративи про війну в Україні. До прикладу, збройну агресію рф вони називали «громадянським конфліктом» у нашій державі, а для поширення ворожої пропаганди проводили в будівлі бібліотеки так звані «семінари».

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На жаль, серед затриманих агітаторок є й жінки. Зокрема, на Запоріжжі дружина настоятеля місцевого храму УПЦ (МП) у власному Телеграм-каналі героїзувала російських окупантів та виправдовувала їхні злочини в Маріуполі.

Затримання агітаторки рф

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А в Черкасах заслужений вирок отримала місцева агітаторка, яка публічно закликала до насильницького захоплення державної влади та військового перевороту в Україні.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

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Нагадаємо також про затримання навідника російських ракет на Харків. За даними СБУ, серед основних цілей ворога були стратегічно важливі підприємства, у тому числі оборонно-промислового комплексу України.

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