Влаштував пункт спостереження за ешелонами ЗСУ: на Кіровоградщині затримали ворожого інформатора

На Кіровоградщині, де вже неодноразово затримували російських шпигунів, знову було взято «на гарячому» російського інформатора, який у власному гаражі поблизу залізничної станції облаштував «пункт спостереження» за ешелонами Збройних сил України. Так зрадник намагався дізнатися орієнтовну кількість особового складу та військової техніки підрозділів ЗСУ, які рухаються залізницею у напрямку східного фронту, констатували в СБУ.

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У «вільний» від спостереження час він також обходив місцевість і приховано фіксував місця базування українських військ під виглядом прогулянок на свіжому повітрі.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий мешканець, який протягом майже 20 років проживав на території країни-агресора, а перед самим початком повномасштабного вторгнення рф повернувся, щоб продати тут усе майно.

У травні 2023 року, коли зрадник ще перебував на Кіровоградщині, на нього вийшов російський куратор і запропонував співпрацю на користь окупантів. У якості винагороди загарбники обіцяли своєму поплічнику «евакуацію» на територію рф.

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Під час обшуків у помешканні фігуранта було вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності, а також ⁠документи, які підтверджують факти його проживання та підприємницької діяльності на території рф.

Вилучене у зловмисника

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Нині на підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 3 статті 114−2 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою і може отримати до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо також про нещодавнє затримання на прикордонні Сумщини агента фсб, який готував прорив російських диверсантів на територію України.

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