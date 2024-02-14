Готували вбивство поліцейського та депутата: на Полтавщині затримали членів банди

На Полтавщині знешкодили кримінальне угруповання, члени якого готували вбивство поліцейського та депутата обласної ради. При цьому правоохоронець був обраний жертвою через свою професійну діяльність, а депутат — у зв’язку з громадською діяльністю щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомили в МВС України.

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До складу кримінального угруповання входив 48-річний організатор, його син та ще шестеро спільників.

Вони створювали штучні майнові конфлікти та вимагали кошти з громадян, а в 2023 року навіть вбили одну людину (чоловіка, який вступив у конфлікт з членами угруповання) та скоїли замах на вбивство іншої.

Імовірне знаряддя вбивства

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Наразі організатору, його сину та ще одному спільнику повідомлено про підозру одразу за пʼятьма статтями Кримінального кодексу України.

«Найближчим часом іншим пʼятьом спільникам також вручать повідомлення про підозру», — зазначають правоохоронці.

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Нагадаємо також про масштабну спецоперацію правоохоронців із затримання членів угруповання, ціллю для якого ставали криптовалютники. Ними виявилися мешканці Харкова, Дніпра, Києва, Київської та Кіровоградської областей.

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