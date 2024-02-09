Погрожували вбити дитину: у Запоріжжі спіймали бандитів, які тероризували сім'ю загиблого бійця ЗСУ

В Україні триває боротьба з організованою злочинністю. Служба безпеки України затримала у Запоріжжі рекетирів, які «вибивали» гроші з дружини загиблого воїна ЗСУ та погрожували вбити їхню дитину. Про це повідомили у відомстві.

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«Служба безпеки нейтралізувала злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців Запоріжжя. Серед потерпілих були родичі загиблих українських воїнів. Задокументовано факт „вибивання“ 10 тис. американських доларів від дружини одного із полеглих захисників України. Дізнавшись про те, що жінка отримала від держави грошову допомогу, зловмисники вимагали від неї кошти, які нібито заборгував її покійний чоловік. Щоб залякати жінку, рекетири постійно переслідували її та чинили психологічний тиск. У разі відмови сплатити „борг“ — погрожували спершу покалічити потерпілу, а потім вбити разом з її неповнолітньою дитиною», — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників під час передачі їм половини суми від дружини загиблого.

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«За даними слідства, кримінальники проживали в обласному центрі і раніше вже відбували покарання за тяжкі злочини, у тому числі за розбій. Встановлено, що фігуранти обкладали „даниною“ місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом „повернення боргів“. Через регулярні розбійні напади на громадян учасники банди намагались поширити свій вплив на території міста та в інших районах області», — повідомили в СБУ.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинного угруповання. Його учасникам загрожує до 12 років тюрми.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, як злочинець намагався виманити 10 тисяч доларів у дружини загиблого на фронті воїна, а також про те, як аферисти виманили у матері загиблого військового 7,5 мільйона гривень.

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