«Ситуація критична, ми змушені воювати на 360 градусів»: до Авдіївки терміново перекинули одну з найкращих штурмових бригад ЗСУ

На Авдіївський напрямок, де тривають запеклі бої і де за добу ЗСУ відбили близько 40 атак ворога, кілька днів тому перекинули Третю окрему штурмову бригаду. Цю інформацію підтверджують й самі військові.

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«Ситуація в місті на момент заведення бригади — надзвичайно критична. Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно 7 бригад», — повідомляють в бригаді.

Командир Андрій Білецький зазначив, що українські військові «змушені воювати на 360 градусів» проти все нових і нових сил, які перекидає під Авдіївку ворог.

В бригаді також зазначають, що за період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил росії було завдано критичного ураження. У той же час обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ.

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3-тя ОШБр — з'єднання Сухопутних військ ЗС України чисельністю в бригаду. З перших днів російського широкомасштабного вторгнення у Києві почали створюватися загони територіальної оборони «Азов», які вели бої під столицею. У березні 2022 року ці загони загони переформували на полк ССО «Азов», який згодом воював на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку гелікоптерами дісталося до оточеного Маріуполя. Також полк брав участь у Херсонському контранступі, а у 2023 році перетворений на окрему штурмову бригаду, яка воювала під Бахмутом.

Противник намагається захопити Авдіївку незважаючи на значні втрати. Так, за підрахунками аналітика @naalsio26, з моменту наступу на Авдіївку на початку жовтня минулого року російська 2-га та 41-ша загальновійськові армії втратили 214 танків.

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Фото зі сторінки бригади у соцмережах

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