Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Так, у населенному пункті Великий Бурлук, що на Харківщини, руйнувань зазнали житлові будинки, є загиблі. Також є загиблі внаслідок обстрілу ворогом житлової забудови Миколаївки, що на Донеччині.

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У ніч проти 15 лютого, коли ворог завдав масованого ракетного удару по Україні, знов зафіксовані влучання на Харківщині.

«О 00:05 ворог завдав ракетного удару по місту Чугуїв. Внаслідок удару загинула 67-річна жінка. Повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані три поряд розташовані приватні будинки. У 7 будинках пошкоджено скління вікон та дахи», — повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення:

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На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку в районі Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де противник намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався покращити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 3 зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 3 складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, 3 засобах радіоелектронної боротьби противника.

Фото Генштабу

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Нагадаємо, що напередодні ЗСУ разом з ГУР МО уразили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков», який ще у 2022 році зазнав пошкоджень в порту тимчасово окупованого Бердянська.

Фото Генштабу ЗСУ

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