Чотиримісячна битва за Авдіївку, ймовірно, наближається до кульмінації, оскільки в українського гарнізону в зруйнованому місті закінчуються боєприпаси — прямий наслідок того, що проросійські республіканці в Конгресі США відмовляються надавати допомогу — і російська піхота проникає в місто з півночі і півдня, загрожуючи лініям постачання гарнізону, пише Forbes.

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Це може бути болюча втрата для України, але разом із тим кремль пожертвував майже цілою механізованою дивізією танків.

Як зазначає аналітик з відкритих джерел @partisan_oleg, до розпаду Радянського Союзу мотострілецька дивізія чисельністю 10 000 осіб на папері мала 220 танків. Російська армія все ще широко дотримується радянської концепції побудови збройних сил. За підрахунками аналітика @naalsio26, з моменту наступу на Авдіївку на початку жовтня російська 2-га та 41-ша загальновійськові армії втратили 214 танків. Переважно це Т-72 і Т-80, а також кілька висококласних Т-90. Українські бригади в Авдіївці та навколо неї втратили лише 18 танків.

Втрати російських танків під Авдіївкою становлять потенційно більше десятої частини всіх танків російських військ в Україні.

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Росіяни не можуть звинувачувати у співвідношенні втрат 12 до одного те, що українці не використовували танки в своїй оборонній кампанії в Авдіївці: українці використовували танки, в тому числі одні з найкращих танків німецького виробництва Leopard 2A6 — перед тим, як перекинути їх до бригади, що утримує лінію оборони навколо Кремінної.

Росіяни також не можуть вказати на традиційну перевагу захисника, який окопався, перед нападником. Історично склалося так, що нападник повинен очікувати втричі більших втрат, ніж той, хто обороняється.

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«Українці просто перемогли росіян за допомогою мін, артилерії, безпілотників, ракет і старомодного гвинтівкового вогню з укріплених позицій. І вони робили це, незважаючи на те, що боєприпаси поступово закінчувалися після того, як республіканці призупинили американську допомогу Україні, починаючи з жовтня. Втративши в чотири рази більше танків, ніж очікувалося, росіяни потрапили в пастку виснаження. Вони можуть захопити те, що залишилося від Авдіївки, але якщо український гарнізон відступить зараз, росіяни отримають руїни ціною людських жертв і техніки, які вони, ймовірно, не зможуть швидко відновити — і, швидше за все, не без уповільнення темпів операцій на інших ділянках фронту 23-місячної війни росії проти України», — пише видання.

Якщо за наказом українського східного командування або нового головнокомандувача генерала Олександра Сирського гарнізон буде битися до останньої людини, він ризикує здати свою перевагу в чисельності.

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«Таке вже траплялося раніше. Востаннє росіяни оточили великий український населений пункт — Бахмут — у травні минулого року, і Сирський, який тоді очолював українські сухопутні війська, ймовірно, занадто довго тримав гарнізон Бахмута в руїнах східного міста. Хоча Бахмут спочатку розгортався як історія успіху України, а росіяни зазнали значних втрат, що часом досягали співвідношення 1:7 або 1:10, ситуація швидко змінилася», — пояснює українська аналітична група Frontelligence Insight.

Раніше повідомлялося, що окупанти активізували «м'ясні штурми» Авдіївки.

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