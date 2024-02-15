Перша соціологія після відставки Залужного: як змінилися політичні уподобання українців

Відразу після оприлюднення та внесення в парламент законопроєкту про мобілізацію, а також після відставки Валерія Залужного ВГО «Передові Правові Ініціативи» (ППІ) провели серед українців соціологічне опитування. Саме ці дві події — відставка Валерія Залужного й внесення до парламенту законопроєкту про мобілізацію — змінили політичні уподобання українців, йдеться в опитуванні.

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Згідно з ним, українці не сприймають мобілізацію, вважають її несправедливою.

Так, проти примусової мобілізації висловилися 89,72% респондентів. При цьому абсолютна більшість, яка склала 93,97%, висловилася за добровільну мобілізацію із застосуванням додаткової фінансової мотивації. Також 86,54% респондентів схвально відреагували на призов силовиків, які працюють в тилу.

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Також українці висловилися категорично проти відставки Валерія Залужного. Таку відповідь надали 80,45% респондентів.

Відповідаючи на запитання щодо виборів президента України, голоси розподілилися наступним чином. Так, якщо б вибори президента України відбувалися сьогодні, то найбільше голосів серед тих, хто визначився й збирається прийти на виборчі дільниці, отримав би Валерій Залужний. Його готові підтримати 38,16% українців. На другому місці — чинний президент Володимир Зеленський з 16,17% підтримки. На третьому місці — лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Її готові підтримати 9,91% опитуваних. З невеликим відривом на четвертому місці опинився п’ятий президент України Петро Порошенко з 8,08% підтримки.

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У випадку, якщо Валерій Залужний не братиме участі у президентських перегонах, то результати волевиявлення тих, хто визначився з вибором, виглядають так: Володимир Зеленський — 21,01%, Юлія Тимошенко — 18,83%, Петро Порошенко — 14,14%, Віталій Кличко — 6,64%.

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Водночас, якби вибори до парламенту проходили сьогодні, то до ВР мають шанси потрапити партія Валерія Залужного — 36,92%, блок Володимира Зеленського — 12,76%, «Батьківщина» Юлії Тимошенко — 9,84%, «Європейська солідарність» Петра Порошенка — 7,65%. Решта набирають значно менше 3%.

Соціологічне опитування проводилося 9−11 лютого 2024 року ВГО «Передові Правові Ініціативи» в Україні (крім окупованих та прифронтових регіонів) та за кордоном (де найбільша кількість українських біженців).

У дослідженні взяли участь 5 105 респондентів віком від 18 років. 50% опитано методом інтерв’ю «face-to-face» та 50% - по телефону через мобільний додаток системи «IQR», розроблений фахівцями «ППІ». Похибка репрезентативності не перевищує 2,0%.

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