«Ця війна з нами назавжди»: відомий письменник та військовий вразив зізнанням

Відомий письменник та сценарист Павло Белянський, який з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ дав інтерв’ю Світлані Леонтьєвій. Автор бестселера «Я працюю на цвинтарі» служить під позивним «Паштет». Павло Белянський долучився до тероборони Київщини 25 лютого 2022 року, а згодом вступив до лав Збройних сил України. Воював у гарячих точках на Херсонському напрямку та у Харківській області. В проєкті «Точка опори» Павло зауважив, що війна — це коли завжди страшно.

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«Мені цю фразу колись сказав взводний і був правий, — каже Белянський. — Війна — це коли завжди страшно: ти їдеш і тебе можуть вбити, перебуваєш на передовій і розумієш, що може щось статися, повертаєшся — і тобі все одно страшно, бо можуть дати наказ і знову поїдеш туди або може прилетіти. Це страшно, але є два нюанси: буває, коли ти керуєш страхом, а буває — навпаки. Хочеш бути в формі, хочеш керувати страхом — працюй над цим».

На війні Павло Белянський зрозумів — жити треба сьогодні і зараз, а які б труднощі не виникали у майбутньому — до цього треба дожити. Крім того, за словами письменника їх із побратимами нерідко рятує гумор.

«Чим ти ближче до смерті, чим ти ближче до таких важких умов, тим більше сміху, можливо, чорного гумору, — поділився військовий. — Ми постійно там сміємося. Це як зняття стресу».

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Наразі «Паштета» перевели служити в Київ. У столиці він продовжує займатися і написанням книг. Зараз до друку готується нова збірка, у яку увійшли записи і нотатки з передової. Однак, у цивільному житті є чимало моментів, які й досі непокоять письменника.

«Багато чого, наприклад, різкі звуки, — зізнається Павло. — У мене вдома заклеєні всі лампочки: на кондиціонері, роутерах, тому що вночі я прокидаюся і думаю, що це „квадрик“ наді мною висить і зараз щось скине на мене. Я продовжую спати в навушниках… Ця війна з нами всіма і назавжди. Я не знаю, хто у майбутньому зможе слухати пісні, в яких є сигнал тривоги? Думаю, всіх це тригеритиме і ніхто не сприйматиме це. Ми всі, так чи інакше перебуваємо у зоні бойових дій. Як би нам не хотілося вдавати, що у нас є „мирні“ міста, але їх немає — завжди може прилетіти, завжди може вибухнути. Тому для мене сприйняття зараз таке — війна усюди. Війна в мені, а я в ній».

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