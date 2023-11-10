Унікальні події та персони: відома телеведуча починає нове шоу

Відома журналістка Світлана Леонтьєва, яка розповіла про життя у Києві під час повномасштабного вторгнення, стала ведучою нового проєкту «Код ідентичності». В ньому йтиметься про унікальні події та постаті української історії та культури, відновлення національної пам’яті українців, яку російська імперія століттями цілеспрямовано спотворювала. Кожен випуск «Коду» буде присвячений одній персоні чи події або одному знаковому явищу українського духовного й культурного простору.

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— Нова програма про нас, українців, наше минуле, корені, підвалини, про наш дух, традиції та звичаї, — сказала Світлана Леонтьєва, презентуючи проєкт. - Про наших дивовижних людей — в усі часи.

Відомо, що перший випуск «Коду ідентичності» присвячено фільму «Тіні забутих предків» та легендарному режисеру Сергію Параджанову.

Раніше «ФАКТИ» писали, що відома телеведуча Надія Матвєєва зізналася у своїх страхах.

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