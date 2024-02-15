37.81 / 38.31 40.72 / 41.43
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Українські перевізники розпочали «відповідну» блокаду кордону з Польщею (фото)

14:45 15 лютого 2024
Блокада кордону

Після початку нової блокади польськими фермерами пунктів пропуску біля пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» розпочалася акція українських перевізників, повідомляє Суспільне Луцьк.

Акція українських перевізників почалася у відповідь на дії польських фермерів. До акції долучилося 15 українських вантажівок і ще орієнтовно 20 легкових авто.

На Ягодині акція протесту стартувала орієнтовно об 11:00. На місці проведення акції чергують правоохоронці. На вантажівках водії розмістили плакати із написами українською, польською і англійською мовами.

РЕКЛАМА

Українські перевізники і водії, які долучилися до акції протесту, планують зупиняти й перешкоджати руху Україною водіям польських вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин» загальну чергу.

РЕКЛАМА

Як повідомив речник громадської організації «Перевізники західного регіону» Богдан Коваль, мітингувальники уже затримали першу вантажівку на польській реєстрації. З його слів, учасники акції протесту планують забороняти йому проїзд впродовж години. Згодом обіцяють дозволити рух.

Як довго триватиме акція наразі не відомо. Попередньо українські перевізники планують перебувати на кордоні до 10 березня.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», днями на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» польські фермери висипали зерно з українських фур.

Фото: Суспільне Луцьк

303

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Нам Хен Хі

Наречений віцечемпіонки Олімпійських ігор виявився… колишньою жінкою та шахраєм (фото)

пиріг з сиром

Швидкий пиріг із сиром: смачно так, що не відірватися

Валерій Залужний

«Разом до перемоги»: Залужний підірвав мережу знімком з дружиною

Анжела Перл

Овнам — успіх в кар’єрі, Левам — фінансові надходження, Водоліям — приємний сюрприз: гороскоп від Ажели Перл на 10 лютого

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту