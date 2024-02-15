Українські перевізники розпочали «відповідну» блокаду кордону з Польщею (фото)

Після початку нової блокади польськими фермерами пунктів пропуску біля пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» розпочалася акція українських перевізників, повідомляє Суспільне Луцьк.

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Акція українських перевізників почалася у відповідь на дії польських фермерів. До акції долучилося 15 українських вантажівок і ще орієнтовно 20 легкових авто.

На Ягодині акція протесту стартувала орієнтовно об 11:00. На місці проведення акції чергують правоохоронці. На вантажівках водії розмістили плакати із написами українською, польською і англійською мовами.

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Українські перевізники і водії, які долучилися до акції протесту, планують зупиняти й перешкоджати руху Україною водіям польських вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин» загальну чергу.

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Як повідомив речник громадської організації «Перевізники західного регіону» Богдан Коваль, мітингувальники уже затримали першу вантажівку на польській реєстрації. З його слів, учасники акції протесту планують забороняти йому проїзд впродовж години. Згодом обіцяють дозволити рух.

Як довго триватиме акція наразі не відомо. Попередньо українські перевізники планують перебувати на кордоні до 10 березня.

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Як писали «ФАКТИ», днями на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» польські фермери висипали зерно з українських фур.

Фото: Суспільне Луцьк

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