Бунт європейських перевізників: поляки знімають блокаду українського кордону, словаки починають, угорці ще думають

Блокада пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на польсько-українському кордоні закінчилася. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

РЕКЛАМА

«З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів — вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються — прямуватимуть в бік Польші. Більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. За цей час команда Міністерства та Посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Працюємо далі, враховуючи інтереси наших перевізників та держави», — йдеться у повідомленні.

Тим часом, представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке». Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

«Таку інформацію передали о 16:10 словацькі прикордонники. Перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують. На цей час перед пунктом пропуску „Ужгород“, суміжним словацькому „Вишнє Нємецке“, в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки. Пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Тим часом Асоціація угорських підрядників автоперевезень MKFE з понеділка, 11 грудня, почне протест подібно до демонстрацій польських і словацьких далекобійників, вимагаючи скасування «транспортного безвізу» для України.

Як йдеться у повідомленні MKFE на її сайті, асоціація отримала дозвіл на проведення такої демонстрації від поліції повіту Саболч-Сатмар-Берег. Протестувальники заявляють, що таким чином хочуть привернути увагу Європейської комісії та уряду Угорщини до серйозних, на їхню думку, наслідків угоди між Європейським союзом, Україною та Молдовою, яка частково лібералізує автомобільні перевезення та ставить багато угорських підприємств у критичну ситуацію, що спотворює ринок.

РЕКЛАМА

«Автоперевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот на українсько-угорські перевезення, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками», — наголошує MKFE.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що угорські перевізники під час демонстрації не будуть 11 грудня блокувати кордон.

РЕКЛАМА

«(В Угорщині. — Авт.) повідомили про те, що 11 грудня близько 11:00 може початися демонстрація на цьому напрямку, але зазначали, що начебто не відбуватиметься блокування для руху вантажівок», — сказав він.

За його словами, станом на ранок неділі на угорсько-українському кордоні чекають близько 1000 транспортних засобів.

Тим часом в Державній митній службі звернулися до експортерів та перевізників, які планують перетинати кордон через п/п «Чоп — Захонь».

«Останнім часом у пункті пропуску „Чоп — Захонь“, що на українсько-угорському кордоні, спостерігається негативна тенденція зі зменшення кількості прийнятих угорською стороною великогабаритних транспортних засобів. Це пов'язано насамперед із відсутністю експедиторських організацій у пункті пропуску „Захонь“, що на угорській стороні. Саме там здійснювалося оформлення транзитних документів Т1 на вантажі, які ввозили великогабаритні автомобілі на територію ЄС через зазначений пункт пропуску. Враховуючи, що більшість перевізників здійснювали оформлення документів Т1 у пункті пропуску „Захонь“ на угорській стороні, то велика кількість транспортних засобів була повернута угорською стороною на територію України через відсутність оформлених Т1. Тож, з метою уникнення випадків повернення транспортних засобів угорською стороною та стабілізації ритмічності приймання транспортних засобів митними органами Угорщини, звертаємо увагу експортерів та перевізників на необхідності оформлення документів Т1 у внутрішніх митницях одразу при оформленні експортних митних декларацій», — йдеться у повідомленні відомства.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Євросоюзі визначилися, на чиєму вони боці у питання блокади українського кордону. Також попри блокаду кордону експерти прогнозують значне зниження цін на бензин та автогаз в Україні.

205

Читайте нас у Facebook та Instagram