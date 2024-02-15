«Всі ми травмовані»: Людмила Барбір вибачилась перед глядачами за нецензурну лексику в прямому етері

Попрощавшись з глядачами, пара ведучих Руслан Сєнічкін та Людмила Барбір не знали, що технічний запис наживо ще продовжується. Під час репетиції повідомлення про повітряну небезпеку, Людмила Барбір, використовуючи нецензурну лексику, висловила все, що вона думає з приводу свого костюму. «Бля*ь, я така, бля*ь, кончена у цьому костюмі, ладно, по*уй, записуйте», — сказала Людмила. Це потрапило у прямий етер, про що ведучим відразу повідомили.

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«Робочі моменти», — прокоментував ситуацію Руслан Сєнічкін.

Запис ранкового шоу на на YouTube-каналі проєкту відразу був видалений, але глядачі встигли побачити та почути все, що трапилось у студії «Сніданку».

Вже через декілька годин Людмила Барбір на своїй сторінці у соціальній мережі вибачилась перед глядачами та пояснила, чому так різко відреагувала на свій зовнішній вигляд.

«Бачу повідомлення та коментарі щодо мого висловлювання після (!) ефіру, яке випадково потрапило в трансляцію, Ті, хто мене добре знають, в курсі, що зазвичай я собі такого не дозволяю, але сьогоднішній ранок, коли росія влаштувала черговий ракетний обстріл, наніс свої відбитки… Перепрошую за це.

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Але водночас закликаю вас бути відкритими, виплескувати свої емоції, коли болить. Зараз ми всі травмовані, всім страшно, тож не залишайтеся зі своїми страхами наодинці. Люблю вас і ціную", — повідомила Людмила на відео і додала: «Як вам мій костюм))?»

Колеги та користувачі соцмереж підтримали Людмилу і запустили флешмоб «Всі ми трішки Люда сьогодні». Руслан Сенічкін опублікував спільне фото і підписав: «Знайте! Бува так, що ми — Люда! Je suis Liuda».

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«Костюм можна на аукціон уже виставляти, люблю тебе», — прокоментувала ведуча Соломія Вітвіцька.

«Життя, як воно є) ти — топ, костюм також», — підтримала ведучу співачка ROXOLANA.

«Люда вирішила сьогодні позмагатися зі мною в номінації „найбільший факап у ефірі“. Я думала, що зуб складно переплюнути, але ти, Люся, сьогодні після повітряної „висловилася“ за всіх нас! Ми ж ще дуже вміємо злість на ворогів екстраполювати на себе. Людка — ми бомба!», — написала у сторіс ведуча Марічка Падалко.

«Люсь, ми всі живі люди! Буває різне. Ідеальних немає! Обіймаю! Ти — топ! Костюм — також! А матюки — покажіть мені святу людину, яка жодного разу не сказала подібного слова за життя, особливо зараз… Тому, не ідеалізуємо і будемо добріші один до одного», — прокоментувала Неля Шовкопляс.

У «Сніданку» також відреагували на інцидент. «Всі ми сьогодні трохи Люда», — так прокоментували інцидент, який вже став мемом в мережі.

Нагадаємо, раніше Марічка Падалко вразила Україну і світ своєю професійною реакцією, коли в неї просто під час прямого етеру випав передній зуб.

А телеведуча Леся Нікітюк зламала зуб у ресторані.

Фото: instagram.com/liudmila.barbir

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