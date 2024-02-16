Українським пенсіонерам у березні перерахують виплати: розрахунок підвищення пенсії

В Україні з 1 березня заплановано проведення індексації пенсій. І хоч міністерка Жолнович обіцяла в середині лютого сказати, на скільки виростуть виплати, поки що цього не зроблено.

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Проте раніше повідомлялося, що індексація торкнеться тільки основного розміру пенсії, без урахування надбавок і доплат, нагадує Обозрєватєль.

Тобто якщо ви отримуєте підвищені виплати, наприклад, за додатковий стаж, ця сума проіндексована не буде.

Варіант: якщо ви досягли 65 років, і у вас є необхідний стаж, то мінімальна пенсія у вашому випадку становить 40% мінімальної зарплати, тобто 2 840 грн. Якщо ваша основна пенсія визначена в розмірі 2 700 грн, то ви все одно отримаєте 2840 грн. Проіндексована на очікувані 13% буде не вся виплата 2 840 грн, а її основний розмір за формулою — 2 700 грн.

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Залежно від розміру призначеної пенсії внаслідок індексації зростуть і виплати. Представники видання зробили приблизний розрахунок підвищення:

поточна пенсія до 3 076 грн — виплати проіндексують на 300−399 грн;

від 3 077 до 3 846 грн — на 400−499 грн;

від 3 847 до 4615 грн — на 500−599 грн;

від 4616 до 5378 грн — на 600−699 грн;

від 5 379 до 6 153 грн — на 700−799 грн;

від 6 154 до 6923 грн — на 800−899 грн;

від 6 924 до 7 692 грн — на 900−999 грн;

від 7693 грн — від 1 000 грн.

Як пенсія залежить від інфляції

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Українцям, які і зараз мають суттєві доплати до розрахункового розміру пенсії, виплати зростуть на 100−299 грн.

Визначено, що кумулятивний рівень інфляції з 2022 року сягнув 31,7%. З урахуванням прогнозів щодо збільшення цін у 2024 році сукупне зростання інфляції за три останні роки дорівнюватиме 37%.

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Мінімальна пенсія в січні 2022 року дорівнювала 1934 грн. Якби її підвищили тільки з урахуванням інфляції, то вже 2024 року вона мала б бути 2 650 грн, але на сьогодні реально вона становить 2 361 грн.

Раніше «ФАКТИ» писали, як можна цілком легально збільшити розмір своєї пенсії.

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