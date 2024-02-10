Пенсію можна збільшити: названо 4 «лайфхаки» легального підвищення виплат

Люди передпенсійного віку з тривогою думають про те, що буде чекати їх після виходу на пенсію. Ні для кого не секрет, що пенсіонерів можуть позбавити виплат або неправильно нарахувати суму, зменшивши доходи.

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Втім, фахівці не радять літнім українцям передчасно впадати в депресію або бити на сполох, адже існують цілком легальні способи підвищення пенсійних виплат. Про це пише видання «Мінфін».



Річ у тому, що в Україні розмір пенсії визначається, виходячи зі стажу роботи та рівня заробітної плати. Але остаточна сума пенсійних виплат також залежить від того, чи були подані правильно заповнені документи з боку майбутнього пенсіонера.

За даними видання, існує щонайменше чотири способи збільшити свою пенсію, кожен з яких надає можливість оптимізувати розмір виплати на свою користь, а саме:

- Надати довідки про заробітну плату за 5 років поспіль до 30 червня 2000 року.

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- Зарплата для розрахунку пенсії враховується за весь період страхового стажу, починаючи від 1 липня 2000 року, на основі інформації, що зберігається в системі персоніфікованого обліку, яку веде Пенсійний фонд України.

- Заробітна плата за останні 60 місяців до 1 липня 2000 року може бути врахована за бажанням заявника, за умови наявності відповідної документації. Ця документація містить в собі особові рахунки, платіжні відомості та інші підтверджувальні документи про нараховану і виплачену заробітну плату з боку підприємства, установи або організації, в яких заявник працював і на підставі яких він звертається за пенсією.

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- Зарахування періодів роботи до стажу.

Досить часто Пенсійний фонд не враховує періоди роботи як стаж через неправильне оформлення записів у трудовій книжці. З огляду на те, що тривалість страхового стажу безпосередньо впливає на розмір майбутньої пенсії, розв'язання цієї проблеми може бути знайдене двома способами.

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«Перший — надати уточнюючу довідку з підприємства, де особа працювала. Другий — звернутися до суду з вимогою зобов'язати Пенсійний фонд віднести відповідні періоди роботи до стажу», — зазначає експерт.

На сьогодні, за словами юриста, судова практика в таких розбіжностях схиляється на користь пенсіонерів.

Найкращим та економічно вигідним варіантом є отримання довідки про трудову діяльність та її надання до Пенсійного фонду. Цей шлях слід обирати насамперед. Але виникають ситуації, коли отримати таку довідку неможливо з об'єктивних причин. Наприклад, підприємство може бути ліквідоване, але документи не передано до архіву, або передано не всі, або ж підприємство й архів перебувають на непідконтрольній території. У таких випадках єдиним варіантом стає звернення до суду, де ймовірність позитивного рішення досить висока.

Щоправда, судовий процес супроводжується певними витратами. Сума залежить від того, чи сама людина займатиметься справою, чи з адвокатом. Якщо сама, то їй потрібно буде сплатити лише судовий збір — 1 211,2 грн. Якщо з адвокатом — ще й гонорар адвокату.

Пенсіонер має право на перехід з одного виду пенсії на інший, наприклад, з пенсії за вислугу років за Законом України «Про пенсійне забезпечення» на пенсію за віком за Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Зазвичай, такий перехід відбувається у випадку, коли інший вид пенсії забезпечує більш значні виплати.

Під час переходу з одного виду пенсії на інший, новий показник середньої заробітної плати за три попередні роки має застосовуватися. Це може значно підвищити виплату, особливо для тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію давно.

Але у більшості випадків пенсійні органи не застосовують новий показник. Вирішити це питання непросто. Зазвичай для захисту своїх прав доводиться звертатися до суду.

Основним джерелом судових скарг є неправильний розрахунок суми виплати. Також можливо оскаржити дії Пенсійного фонду, які здаються незаконними, такі як, наприклад, невиконання перерахунку пенсій на основі нових даних про доходи (що особливо актуально для військових пенсіонерів), ігнорування процесу індексації тощо.

Також зазначимо, що в Україні пенсіонери можуть збільшити розмір виплат за рахунок надбавок — а саме доплати за віком: ті, кому виповнилось 70 років додатково отримують 300 грн, 75 років — 456 грн, 80 років — 570 грн. Йдеться про громадян, розмір пенсії яких не перевищує 10 340 грн.

Також на надбавку до пенсії можуть претендувати люди, які утримують дітей до 18 років.

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