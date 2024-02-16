Зірка Голлівуду Меган Фокс, яка влітку позбулася тату у інтимному місці, була незадоволена тим, як виглядає на світлинах з вечірки, й невдало поіронізувала над цим. В результаті цього вона опинилася у центрі скандалу.

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Так, у соціальній мережі Меган заявила, що на фото виглядала як «українська лялька».

«О боже, хлопці, подивіться, як… Зовсім не змінилася. Це була лише темна фотографія з мобільного телефону, на якій я виглядаю як українська лялька, а насправді я виглядала як одна з тих супердорогих силіконових справжніх ляльок, яких можна придбати тільки в Японії», — заявила вона.

Таким чином Меган прокоментувала фотографію, де знята зі своїм бойфрендом Колсоном Бейкером, а також Тейлор Свіфт та її коханим Тревісом Келсі.

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Жарт Меган в Україні не оцінили. У коментарях під постом Меган люди обурюються, що жартувати так з огляду на політичну ситуацію недоречно і звинуватили актрису в ксенофобії та мізогінії.



«Ваш пост говорить про вашу низьку самооцінку, женоненависництво та ненависть до українок, яких ви вважаєте дешевими, не розуміючи, що зараз переживають українки. Якщо ви не впевнені в собі — це не наша проблема, зверніть увагу на психіку замість читання гороскопів», «Як вам не соромно. Усі українки круті. Хоробрі та красиві. Я українка і я чекаю на вибачення», — пишуть їй у коментарях.

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У коментарях також розкритикували зовнішність Меган Фокс: на думку багатьох вона захопилася пластичними операціями і стала несхожа на себе. Що стосується комплексів через зовнішність, то вони в актриси дійсно є: Меган розповідала про боротьбу з дисморфофобією (це психічний розлад, при якому людина надмірно стурбована незначним дефектом або особливостями свого тіла).

Перші коментарі, до речі, написали українські зірки.

Сама Меган відповіла на критику і заявила, що нічого поганого не мала на увазі: «Дайте дівчині пожартувати, чорт забирай».

Нагадаємо, репер Каньє Вест також опинився в центрі скандалу. Одним з приводів стали відверті образи його дружини Б'янки Цензорі, яку Каньє Вест показує на вулиці ледь не оголеною. Зокрема, й через це ставлення до Веста серед колег стало дуже прохолодним.

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