Леонардо Ді Капріо навіть не кивнув, а Тейлор Свіфт «вигнала» зі стадіону: у Каньє Веста почалися важкі часи

Після серії гучних скандалів колишній чоловік Кім Кардашьян, Каньє Вест став досить часто опинятися в центрі уваги таблоїдів.

За ним закріпилася репутації досить скандальної людини в тому числі й через відверті наряди дружини Б'янки Цензорі, яку Каньє Вест показав ледь не оголеною.

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Через всі ці причини ставлення до Веста серед колег стало дуже прохолодним. На Суперкубку навіть колишні друзі не стали з ним спілкуватися. Про це повідомляють одразу кілька видань з посиланням на інсайдерів, пише Daily Mail.

Так, Тейлор Свіфт розлютилася, коли дізналася, що він купив собі квитки на стадіон біля неї, щоб привернути до себе увагу фотографів. Як зазначає інсайдер, співачка зробила кілька дзвінків і на стадіон його не пустили. Мабуть, Свіфт не забула численних конфліктів з Вестом, які коштували їй репутації.

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А в ресторані Raising Cane's, де зібралося багато селебріті, щоб переглянути гру, Каньє зіштовхнувся зі своїм колишнім близьким другом Леонардо ДіКапріо. Раніше вони добре спілкувалися, Каньє Вест виступав на вечірках з нагоди його дня народження і дуже тішився, коли 2016 року актор нарешті отримав свій перший «Оскар», зазначає PageSix.

Тепер, за даними, ДіКапріо проігнорував Веста. За деякими свідченнями вони просто кивнули один одному, але інші стверджують, що жодного контакту між ними не було взагалі. Інші зірки на Каньє Веста також не звернули уваги. Він прийшов на кілька хвилин зі своєю дружиною Б'янкою Цензорі.

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Репер був схожий на хлопця, який заглянув і запитав: «Чи можу я залишитися тут на хвилинку? Чи можу я отримати безкоштовну випивку?» — каже інсайдер.

На Суперкубку також була колишня дружина Веста Кім Кардаш'ян, але про їхні контакти нічого не повідомлялося. За даними PageSix, через свою поведінку Каньє Вест став «персоною нон грата» у суспільстві.

Як відомо, Каньє неодноразово опинявся у центрі скандалів через свої антисемітські висловлювання. На тлі цього в 2022 adidas припинив співпрацю з ним, також репер втратив і інші контракти. При цьому він неодноразово вибачався за свої слова. Раніше стрімінгова платформа Veeps перервала трансляцію концерту з нагоди виходу його альбому Vultures у Чикаго через те, що в етері репер назвав себе антисемітом.

ЗМІ писали, що старша донька Кім Кардаш'ян і Каньє Веста страждає на дислексію й ні з ким не спілкується.

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