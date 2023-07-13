Меган Фокс продемонструвала, як позбулася тату з ім’ям колишнього чоловіка в інтимному місці

Зірка Голлівуду Меган Фокс, яка разом зі своїм бойфрендом Machine Gun Kelly дала відверте інтерв'ю, продемонструвала в Instagram, як їй вдалося позбутися татуювання, яке вона зробила вісім років тому. Тату в доволі інтимному місці — низ живота — акторка зробила, перебуваючи у шлюбі з Браяном Остіном Гріном. Це було його ім'я. Меган з гордістю показувала татуювання, позуючи в крихітному бікіні для видання SI Swimsuit.

Фокс народила в шлюбі з Гріном трьох дітей. Зараз їй 37 років. Однак вона вже давно розлучилася з Браяном. При цьому його ім'я продовжувало красуватися на її тілі.

Меган з колишнім чоловіком

І ось тільки тепер Меган знайшла спосіб виправити ситуацію за допомогою майстра татуажу на ім'я Джессі.

«Змогла повністю приховати старе татуювання під новим — змією і квітами. Дуже вдячна за всі можливості, які дає мені нове татуювання, і за всіх крутих людей, яких я зустріла», — написала Фокс.

Старе і нове тату Меган

Її розлучення з Гріном офіційно завершилося 8 лютого 2022 року, хоча розлучилося подружжя набагато раніше — у листопаді 2019 року. Вони прожили в шлюбі дев'ять років.

У них троє спільних синів. Грін живе тепер з австралійською танцівницею Шарною Берджесс. Вона народила йому сина 13 місяців тому.

Фокс зустрічається з популярним музикантом Колсоном Бейкером, який відомий під псевдонімом Machine Gun Kelly. У січні минулого року вони оголосили про заручини. Але потім пара посварилася. Через місяць Меган і Колсон помирилися. Але, за чутками, їхні стосунки відтоді не можна назвати ідеальними.

Меган Фокс прославилася завдяки фільмам «Трансформери» і «Тіло Дженніфер». Однак шлюб із Гріном і троє дітей змусили її на деякий час взяти паузу в кар'єрі. Актриса знову стала активно зніматися після того, як розлучилася з чоловіком. Цього року очікується вихід бойовика «Нестримні 4», в якому Меган зіграла разом із Сильвестром Сталлоне, Джейсоном Стейтемом, Дольфом Лундгреном та іншими зірками.

Раніше «ФАКТИ» писали, що зірка «Нестримних» голлівудський актор Дольф Лундгрен протягом останніх восьми років бореться з раком.

На фото в заголовку Меган Фокс із Колсоном Бейкером

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