У Козерогів — корисні знайомства, у Риб — важлива розмова з начальством: гороскоп на 17 лютого 2024 року

Наближаєтся до завершення тиждень, який, за прогнозами астрологів, мав стати особливо успішним для п'яти знаків зодіаку. В суботу, 17 лютого, зірки радять всім представникам зодіакального кола бути рішучими та не сумніватися у власних цілях. Сьогодні — вдалий час для початку нових справ. Поточні проєкти краще трохи відкласти.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Вам захочеться ясності в усьому, стабільності та розуміння. Однак через обставини, що швидко змінюються, буде складно розкласти все по поличках. Доведеться зважати на емоції та думки оточення, налаштовувати себе на спокійний лад, не засмучуватися через дрібниці, інформує Ukr.Media.

Телець

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День складний і напружений в емоційному плані. Тельцям необхідно тримати руку на пульсі, контролювати всі процеси. Навіть дрібна незначна деталь може вплинути на результат усієї роботи. Зберігайте спокій, будьте доброзичливі й товариські, більше спілкуйтеся.

Близнюки

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Є ймовірність потрапити в нестандартну ситуацію, коли доведеться діяти інтуїтивно. Постарайтеся 17 лютого ставитися до роботи відповідально й уважно: від результатів залежить ваша кар'єра і підвищення на посаді. Проявляйте активність, творчий підхід, використовуйте свій досвід.

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Рак

Краще відмовитися від додаткових обов'язків і не погоджуватися на ті справи, які вам пропонують. Енергія сьогодні на невисокому рівні і Ракам буде складно впоратися з великим обсягом роботи. У сімейних стосунках можуть бути розбіжності і нерозуміння. Уникайте складних тем, шукайте компроміси.

Лев

Не відмовляйте в допомозі тим, хто її потребує, проявляйте чуйність і увагу. Щоб не зіпсувати настрій, не сперечайтеся, менше спілкуйтеся з негативно налаштованими людьми. Вечір присвятіть домашнім турботам, наведіть лад, приберіться. Це вас заспокоїть і поверне впевненість.

Діва

Зірки радять Дівам 17 лютого відстоювати свою точку зору в суперечках або дискусіях, однак робити це спокійно, професійно, без зайвих емоцій. Не втрачайте своїх контактів, зберігайте минулі стосунки: вони вам ще знадобляться. Увечері обговоріть із рідними спільні плани.

Терези

Хоч би чим ви займалися сьогодні, знайдіть час для спілкування з авторитетними досвідченими людьми, спитайте їхньої поради або думки з важливого для вас питання. Тримайте емоції під контролем, реагуйте на те, що відбувається, спокійно і прагматично. Підвищена тривожність може нашкодити.

Скорпіон

Під час ухвалення важливого рішення, частіше прислухайтеся до своєї інтуїції: сьогодні вона дає вірні поради. Чужа думка також не буде для Скорпіонів зайвою. Запитуйте старших професійних товаришів, якщо сумніваєтеся в чомусь. Ваші рідні потребують емоційної підтримки.

Стрілець

Якщо ви були з кимось у сварці, то сьогодні гарний день для примирення, для з'ясування всіх спірних питань. Можливі складні ситуації на роботі. Не соромтеся звертатися по допомогу до колег або обізнаних людей. Знайдіть час і подумайте над своїми планами, цілями і нагальними бажаннями.

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Козоріг

Активна позиція Козорогів 17 лютого сприятиме новим корисним знайомствам, налагодженню ділових зв'язків і контактів. Не намагайтеся форсувати події, просувайтеся до своїх цілей не поспішаючи, крок за кроком. Зняти стресову напругу допоможе вечірнє тренування.

Водолій

Що більше ви спілкуєтеся з оточенням, то кращим стає ваш настрій. Сьогодні Водолії можуть переконати опонентів у своїй правоті й переманити їх на свій бік. Скористайтеся цією можливістю. Також корисно зайнятися самоаналізом, переглянути пріоритети, намітити шляхи розвитку.

Риби

Близькі люди потребують вашої участі та підтримки, тому виберіть час і проявіть турботу про них. Не варто сьогодні займатися плануванням, дійте інтуїтивно. 17 лютого слушний день для розмов із начальством про підвищення зарплати або про початок нового фінансово вигідного проєкту.

Нагадаємо, що рік Зеленого Дерев'яного Дракона почався 10 лютого 2024 року і триватиме до 28 січня 2025 року. Астрологи розповіли, для яких знаків він виявиться справді щасливим.

Фото Pixabay

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