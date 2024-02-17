На Одещині породілля померла на операційному столі, дитину не врятували: справою зайнялася поліція

Восени минулого року у Білій Церкві, що на Київщині, у пологовому будинку померла вагітна жінка. А днями схожий випадок трапився на Одещині.

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Як повідомляють в ГУНП в Одеській області, поліцейські Білгород-Дністровського району розслідують обставини смерті породіллі й немовляти — вони померли 15 лютого в медичному закладі у Татарбунарах.

Правоохоронці встановили, що до приймального відділення Татарбунарської лікарні було доставлено 40-річну жительку одного із сіл Лиманської територіальної громади з неуточненою вірусною інфекцією. Під час обстеження жінки лікарі з’ясували, що вона перебуває на 30 тижні вагітності, але на обліку у жіночій консультації вона не перебувала.

В лікарні стан жінки погіоршився. Їй провели кесарів розтин, під час якого вилучили мертву дитину. Сама породілля померла на операційному столі, попередньо, від набряку легень.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «природня смерть». Причини смерті жінки та дитини будуть встановлені за результатами проведених судово-медичних експертиз.

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Фото Pixabay

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