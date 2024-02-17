У Мелітополі окупанти «продемонстрували» дітям гранатомет: є поранені

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух у спорткомплексі. Окупанти демонстрували дітям гранатомет. Декілька людей отримали травми. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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«Сьогоднішній вибух у спорткомплексі тимчасово окупованого Мелітополя — черговий теракт від втративших розум росіян. Через десятки свідків окупанти вимушені були зізнатись: сьогодні дітям під час турніру по самбо вони… демонстрували ручний протитанковий гранатомет. „Демонстрант“ натиснув на курок. Як результат — декілька людей отримали травми. Зазначу, що інцидент трапився у спорткомплексі, переповненому дітьми та батьками. Намагаючись мілітаризувати наших дітей на ТОТ, ворог остаточно вижив з розуму. Маємо зупинити терористів!», — написав він.

Федоров закликав мелітопольців та всіх жителів тимчасово окупованих територій бути максимально обережними, адже ворог підступний.

Як писали «ФАКТИ», раніше Служба безпеки України оголосила підозру українському генералу, який очолив «службу безпеки» окупантів у Мелітополі.

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Ілюстративне фото

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