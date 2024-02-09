СБУ оголосила підозру українському генералу, який очолив «службу безпеки» окупантів у Мелітополі

Нещодавно СБУ викрила агентурну мережу ворога, до якої входили колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ. А наразі, за матеріалами СБУ і ДБР, заочну підозру отримав ексгенерал часів януковича, який очолив «філію» фсб в окупованому Мелітополі

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В Службі безпеки зазначають, що задокументовано нові злочини зрадника Сергія Ганжі — колишнього високопосадовця СБУ часів януковича. Йому інкримінують причетність до організації масових репресій проти мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Сергій Ганжа працював начальником Управління СБУ в Київській області, головою Державного комітету України з державного матеріального резерву, генерал-майор СБУ (до 26.02.2021). До 2013 року був уповноважений президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.

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З 2014 року Ганжа переховувався в росії, а на початку повномасштабного вторгнення рф допомагав окупантам у поширенні кремлівського режиму. Для цього прибув до тимчасово захопленого Мелітополя, де його призначили керівником так званої «государственной службы безопасности Запорожской области», підконтрольній фсб, яка виконувала її завдання щодо придушення руху опору в регіоні.

Він — фігурант баз даних «Миротворця».

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«Перебуваючи на „посаді“ карального органу, Ганжа організовував масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів. За наявними даними, людей викрадали прямо посеред вулиці або з власних помешкань, а потім доправляли до російських катівень. У застінках до потерпілих застосовували жорстокі тортури. Таким чином рашисти намагалися залякати мешканців регіону та схилити їх до співпраці з окупантами», — йдеться у повідомленні.

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Ганжі заочно повідомлено про додаткову підозру за ч. 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Ще у 2015 році за матеріалами СБУ фігуранта оголосили у міжнародний розшук за державну зраду.

Нагадаємо, що днями народному депутату Нестору Шуфричу від забороненої партії ОПЗЖ, якого підозрюють у держзраді, оголосили нову підозру — у фінансуванні росгвардії в Криму. За воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території тимчасово окупованого півострова тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила понад пів мільйона рублів.

Фото з сайту «Миротворець»

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