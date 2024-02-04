Мер Мелітополя Федоров став головою Запорізької ОВА
Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні побував на Запоріжжі, призначив мера Мелітополя Івана Федорова керівником Запорізької ОДА.
Про це йдеться на офіційному сайті очільника держави.
Юрія Малашка, який обіймав цю посаду керівника Запорізької ОДА, указом президента звільнено. Він керував військовою адміністрацією з 7 лютого 2023 року.
Зеленський на Запоріжжі також провів нараду з силовиками, де були розглянуті важливі питання.
«Ситуація на полі бою, оборонні дії на Авдіївському напрямку, ситуація в районі Роботиного та на інших ділянках фронту, фортифікації. Захист об’єктів критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу регіону від ворога», — перелічив голова держави.
Там він також представив Івана Федорова як новопризначеного голову Запорізької обласної державної адміністрації.
«Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. Це обов’язково станеться», — сказав Зеленський Федорову.
Нагадаємо під час інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, Зеленський сказав, що зараз чисельність українського війська складає 880 тисяч військових. Він назвав українську армію «мільйонною».181
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