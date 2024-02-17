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Суспільство та люди

Знаменитий кіт Степан знову евакуювався з Харкова

20:38 17 лютого 2024
Кіт Степан

Нещодавно відомий харківський кіт Степан опинився в лікарні після обстрілу міста. Тепер господиня вирішила відвезти тварину разом із її подругою Стефанією з Харкова, щоб не піддавати їх небезпеці. Про це повідомляється у сторіс на сторінці тварини.

На фото та відео можна побачити Степана та Стефанію, які сидять у перенесеннях у машині. Куди саме вони поїхали, не уточнюється.

«Трохи захворів. Після жахливого обстрілу Харкова 23 січня, на стресі, я почав погано почуватися. Зараз все начебто добре, я під професійним наглядом найкращих лікарів. Їжджу з мамою щодня в лікарню. Сьогодні зробили 3 уколи, ще вдома приймаю ліки « , — говорилося на сторінці тварини в Instagram 26 січня.

На сторінку кота Степана підписано майже півтора мільйона людей. Він набув світової популярності після того, як його знімком у себе в акаунті поділилася американська співачка Брітні Спірс. На початку повномасштабного вторгнення Росії господиня кота Степана виїжджала до Франції разом з ним.

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