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Непереможний Топурія сенсаційно нокаутував Волкановські в бою за титул UFC (відео)

10:04 18 лютого 2024
Ілія Топурія та Александр Волкановські

У ніч на неділю, 18 лютого, у головному бою турніру UFC 298 в Анахаймі (США) австралієць Александр Волкановські (26 перемог, 4 поразки) провів захист у напівлегкій вазі проти грузина з іспанським паспортом Ілії Топурії (15 перемог, жодної поразки). Раніше український боєць UFC скинув за тиждень 15 кг і побив поляка у Лас-Вегасі.

Поєдинок закінчився сенсаційною перемогою Топурії нокаутом у другому раунді, коли його іменитий опонент, який володів поясом з 2019 року і п'ять разів успішно захищав його, впав непритомний на канвас.

До речі, одразу після головної перемоги у своєму житті Ілія Топурія кинув виклик Конору Макгрегору, якого у клітці не бачили майже три роки.

«Дейна Уайт (глава UFC. — Авт.), настав час для шоу, час привезти UFC до Іспанії. Конор, якщо в тебе ще залишилися яйця, чекаю на тебе в Іспанії», — заявив переможець після бою.

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Ілія Топурія з чемпіонським поясом

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що японський боєць змішаних єдиноборств нокаутував суперника за 4 секунди бою.

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Фото UFC

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