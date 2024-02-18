Поїздки, знайомства та грошові надходження: тарологиня розповіла, у кого скоро кардинально зміниться життя

Відома астрологиня Анжела Перл вважає, що в передостанню неділю місяця, 18 лютого, можна сміливо експериментувати, змінюючи різні аспекти свого життя — все пройде вдало.

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Водночас інша фахівчиня, майстриня з карт Таро, назвала знаки зодіаку, які найближчим часом вийдуть із зони комфорту. На представників цих сузір'їв чекають серйозні зміни, поїздки, нові знайомства, можливо, й переїзд. Своїми прогнозами тарологиня поділилася з виданням NV.

Овен

Можливо, найближчим часом Овни можуть зіткнутися з раптовою зміною планів, але не варто шукати винних, намагатися повернутися до попередніх ситуацій або впадати у відчай. Карти кажуть, що з цієї ситуації можна буде викрутитися з відносно невеликими втратами, але потрібно вміти приймати будь-яку поразку. У найближчому майбутньому Овни кудись поїдуть — це може бути як робоча поїздка, так і подорож, наприклад, у відпустку. По-перше, зміна обстановки дуже добре вплине на стан представників цього знака зодіаку — ті зможуть відпочити, переосмислити ситуації, які давно не дають спокою, розібратися в собі і своїх почуттях. По-друге, поїздка може подарувати нові знайомства та ідеї. Наприклад, виникне якийсь партнерський союз, де люди заходять співпрацювати, вести справи, будувати бізнес тощо.

Телець

Гороскоп на 15 лютого говорить про те, що Тельці зараз дуже завантажені поточними справами, однак у них чудово виходить жонглювати робочими завданнями й особистими цілями. Найближчим часом вони поїдуть у відрядження, здійснять якийсь важливий робочий візит або й зовсім переведуться в офіс своєї компанії в якомусь іншому місті. Такий шалений ритм практично не залишить Тельцям часу і сил на розв’язання особистих питань, що буде дуже турбувати і не давати спокою, проте карти таро кажуть, що зараз найкраще рішення — сконцентруватися на роботі й спрямувати всю свою енергію на просування кар'єрними сходами.

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Риби

Доля подарує Рибам шанс виправити своє матеріальне становище. Ідеться не про одноразову фінансову допомогу, а або про появу нового джерела доходу, або про надходження якоїсь справді значної суми на рахунок цих людей. Карти таро кажуть, що в найближчому майбутньому Риби будуть пакувати валізи. Можливо, на них чекає довгоочікувана поїздка на відпочинок, або вони захочуть відвідати родичів в іншому місті чи іншій країні. Тарологиня уточнює, що подорож пройде вдало, проте не варто відкладати збори на останню мить — важливо завчасно перевірити документи, квитки, звірити дати і нічого не випустити з уваги, щоб не потрапити в неприємну ситуацію.

Але представникам інших сузір'їв, звичайно, не варто думати, що доля обійшла їх стороною і брати приклад з відомої співачки.

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Або ж запросити на вечерю пару сором'язливих чоловіків.



Про те, що чекає на інші знаки зодіаку з 19 по 25 лютого, читайте в гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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