Скорпіонам — приємні сюрпризи, Ракам — підвищення зарплати, а Левам — нові знайомства: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на день веселого Щурика-фанатуликаа

Передостання неділя місяця, 18 лютого, обіцяє позитивні зміни в різних аспектах життя, стверджують астрологи.

Сьогодні прийняття важливих рішень відбуватиметься легко, тому можете сміливо змінювати своє життя — всі переміни принесуть користь, радить астрологиня Анжела Перл.

ВІДЕО ДНЯ

Овен (21 березня — 19 квітня)

Для Овнів день пройде у піднесеному настрої, з можливістю здійснення бажань та з приємними сюрпризами. Настрій на покращення стосунків з оточенням дозволить легко налагодити контакти. Важливо встановити правильні пріоритети та відкласти менш важливі справи на потім. В другій половині дня можна зайнятись покупками — всі речі знадобляться у майбутньому.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Для Тельців день буде трохи складним через схильність до переживань по дрібницях, проте ситуація загалом прийнятна. У другій половині дня з'явиться можливість покращити фінансове становище, яке варто використати. Можливо, буде потрібно деяке коригування планів, тому будьте готові пояснити ситуацію близьким.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

На Близнюків чекає приємний день з покращенням в багатьох справах. Ваша наполегливість і рішучість допоможуть навіть у складних ситуаціях прийняти правильне рішення. Можливі вдалі збіги, які сприятимуть позитивним змінам.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам рекомендується звернути увагу на роботу та справи. Скоро можуть з'явитися шанси на просування кар'єрними сходами та зростання заробітної плати. Використання старого досвіду, зокрема чужого, може бути корисним. День також підходить для активного відпочинку та занять спортом, що сприятиме загальному благополуччю.

Лев (23 липня — 22 серпня)

У цей день Леви можуть зіткнутися з деякими труднощами, але ви не маєте наміру здаватися та готові вживати рішучих заходів для покращення ситуації, що спричиняє повагу та захоплення оточення. Цей оптимізм може залучити багато союзників, а також призвести до нових знайомств, включаючи романтичні. Щирі розмови допоможуть подолати непорозуміння з близькими та вирішити важливі питання.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Від Дів сьогоднішній день буде вимагати зайняття важливими справами які не можна відкладати. Але перед тим, як приймати важкі та необхідні рішення, потрібно добре вивчити ситуацію і продумати план дій. Від великих покупок краще відмовитись, якщо вони не були замовлені попередньо.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогоднішній день сприятиме змінам у вашому житті і відмові від того, що заважає рухатися вперед. Можете розпочати освоєння нових хобі, відправитись у недалеку подорож, або прийняти важливе рішення. Все це позитивно вплине на життя у найближчому майбутньому.



Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони сьогодні можуть влаштувати день відпочинку, під час якого проаналізувати минулі події та подумати над тим, як жити далі. В неділю у вашому житті можлива поява приємних сюрпризів та гарних новин, які позитивно вплинуть на настрій. В той же час день рекомендовано провести із сім'єю та близькими.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Початок дня для Стрільців може виявитися напруженим, проте вплив позитивних тенденцій принесе покращення ситуації. Друга половина дня може бути продуктивнішою і навіть призвести до романтичних подій. При цьому ініціатива повинна виходити від вас, а Всесвіт вам допоможе.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

День може бути дещо напруженим, але в цілому зовсім непоганим. Сьогодні не критикуйте себе через дрібниці — це допоможе уникнути додаткових помилок. Також у неділю вам краще сконцентруватися на найважливіших обов'язках та уникати конфліктів із колегами та знайомими. Великі покупки варто відкласти на інший день.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Для Водоліїв чекає день із незвичайними новинами, можливо, не всі старі плани зможуть бути реалізовані, але з'явиться бажання покращити стосунки із родиною та близькими. Можливі поїздки та несподівані пропозиції від друзів, від яких буде важко відмовитись.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам краще утриматися від серйозних рішень вранці, оскільки цей період не є найвдалішим, і існує ризик спотворення реальності. Однак після кількох годин роздумів стане простіше проаналізувати ситуацію та ухвалити правильні рішення. У другій половині дня буде можливість зайнятися цікавими справами, використовуючи раніше отримані навички.

Також сьогодні варто згадати, що за Східним гороскопом 18 лютого — день Веселого Щура.

На Сході вважають, що Щур володіє глибоким інтелектом та тонкою інтуїцією. Він відзначається творчим мисленням і здатністю знаходити нестандартні рішення.

Такий же висновок можна зробити з деяких роликів, у яких знялися симпатичні щурики.

«У роботі сьогодні проявіть себе як креативний та винахідливий працівник. Не робіть більше, ніж від вас вимагається. Користі вам не буде, лише потратите час. У сфері фінансів будьте обережними та ретельними. Віддайте перевагу до добре розрахованих інвестицій та ретельного фінансового планування. Проте варто пильно стежити за витратами та уникати ризикованих фінансових ситуацій», — радять знавці Східної астрології.

І, звичайно, не забудьте сьогодні порадіти з того, що ми з вами живемо не в спекотній Австралії, де чоловіки вчора мали змогу сходити на риболовлю, і деякі з них поплатились за це.

В Україні до настання пори риболовлі ще досить далеко, якщо зважати на прогноз погоди від синоптика Ігоря Кібальчича.

Так, у західних областях вранці 18 лютого пройде невеликий дощ із мокрим снігом, вдень без істотних опадів. На дорогах вночі місцями ожеледиця. Температура повітря вдень +2…+7 °С.

У північних областях вдень місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря вдень +1…+6 °С.

У центральних областях місцями очікується невеликий дощ, часом із мокрим снігом. Температура вдень +2…+7 °С.

У південній частині та у Криму вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Подекуди туман. Температура повітря вдень +5…+10 °С.

У східних областях вдень невеликий мокрий сніг, місцями з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура повітря вдень +2…+7 °С.

На Київщині, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 18 лютого — хмарно з проясненнями, невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вдень 1…-6° тепла. У Києві вдень 3…-5° тепла. Тому сьогодні варто діяти за схемою: вдень прогулянка на природі з прослуховуванням українських пісень.

Адже у наших дівчат такі гарні голоси.

А у хлопців — мудрі думки.

Вечір же можна присвятити відвідуванню культурних заходів на Софіївській Борщагівці.

Або перечитуванню приємних гороскопів. Адже всім бажано знати, що буде на тижні з 19 по 25 лютого.

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