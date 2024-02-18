Старість — не завжди радість: скільки коштує перебування пенсіонера в будинку для людей похилого віку

Люди досить поважного віку, можуть розраховувати не тільки на грошову допомогу від держави, й на місце у спеціалізованих інтернатах. Йдеться про тих пенсіонерів, які не мають рідних, або якщо їхні родичі через власну хворобу не можуть забезпечити людині належні умови існування.

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У таких будинках за пенсіонерами здійснюється догляд. Але не всі вони можуть розраховувати на безкоштовне утримання, пише спеціалізоване видання.

На повне державне утримання безкоштовно приймаються:

- особи з інвалідністю І групи;

- літні громадяни, особи з інвалідністю ІІ-ІІІ груп, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (2024 року ця сума становить 2361×2 = 4722 грн.).

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- літні громадяни, особи з інвалідністю ІІ-ІІІ груп, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб, але є меншим за чотири його розміри (понад 4722 гривні, але менше ніж 9444 гривні), влаштовуються до інтернату і отримують соцпослуги з встановленням диференційованої плати (постанова Кабміну № 429 від 01 червня 2020 року).

Якщо середньомісячний сукупний дохід людей похилого віку, осіб з інвалідністю II-III груп перевищує 9444 гривні, такі особи влаштовуються до будинку для людей похилого віку за умови оплати послуг.

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Крім того, отримати окрему кімнату у державному будинку для літніх людей можна лише платно (постанова Кабміну від 02.09.2020 року № 772). На загальних підставах пенсіонер може отримати місце лише у 3−4-місній кімнаті.

У разі отримання літніми громадянами та особами з інвалідністю соцпослуг з встановленням диференційованої плати або за умови оплати послуг, а також у разі отримання соцпослуг денного догляду, підтриманого проживання (якщо інтернат не забезпечує харчуванням) пенсія та (або) державна соцдопомога виплачується їм у повному розмірі.

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Тобто, індексація пенсій у березні буде дуже доречною для багатьох пенсіонерів, в тому числі і для тих, хто проживає окремо від рідних, у такому спеціалізованому будинку.

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