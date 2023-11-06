Доплата до 3 тисяч грн: кому з пенсіонерів з низькою пенсією видають нову грошову допомогу

Крім виплат від Mercy Corps та інших благодійних організацій українці, які постраждали через війну, можуть отримати гуманітарну та грошову допомогу.



І стосується це не лише внутрішньо переміщених осіб, а й пенсіонерів. Так, певні категорії громадян можуть розраховувати на збільшення пенсії, пише спеціалізоване видання.

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Як приклад редакція приводить листа від начебто пенсіонера з Одеської області, який отримує пенсію в 2673 гривень і нещодавно прочитав, що всім, хто у кого пенсій «не дотягує» до 3 тисяч, уряд виділяє доплату з грошей ООН.

У відповідь журналісти пояснюють, що право на вказані виплати мають право не всі пенсіонери з дуже низькими пенсіями.

Всесвітня продовольча програма ООН протягом 4 місяців надаватиме пенсіонерам грошову допомогу автоматично, тобто звертатись за виплатами та писати заяви не потрібно.

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Йдеться про доплату до 3000 гривень. Тобто якщо пенсія становить 2 200 грн, то грошова допомога становитиме 800 грн. Першу грошову допомогу було здійснено 30 серпня, а триватиме вона щонайменше чотири місяці поспіль — тобто до кінця 2023 року.

Для отримання коштів пенсіонерам не потрібно робити жодних дій. Виплата провадиться відповідно до інформації, що є у державних реєстрах. Грошова допомога надходитиме на банківські рахунки, на які приходять пенсійні виплати або через Укрпошту.

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Виплати зможуть отримати пенсіонери, які:

отримують пенсію, розмір якої не перевищує 3000 грн;

не отримують іншої грошової допомоги від благодійних організацій;

перебувають на територіях активних або можливих бойових дій.

«В той же час якщо пенсіонер проживає на території, де не ведуться бойові дії, то виплат йому не буде», — говориться у статті.

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А оскільки регулярні обстріли російськими фашистами Одеси та області бойовими діями не вважаються, тому і гроші читач не отримає.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про іншу неординарну ситуацію: людина працювала все життя, але не може оформити належну пенсію через проблеми з документальним підтвердженням страхового стажу.

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