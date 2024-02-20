Знову «відірваний тромб»: в рф заявили про смерть сина голови «роснефті» ігоря сєчіна

Єдиний син очільника російської державної компанії «роснефть» ігоря сєчіна іван помер 5 лютого у віці 35 років. Це випливає з запису в реєстрі спадкових справ.

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Іван Сєчин

Першим на це звернув увагу колишній менеджер ЮКОСу Леонід Невзлін, пише «Медуза».

Запис у реєстрі оформлений на Івана Ігоровича Сечина 1989 року народження, який жив у Москві за адресою Шведський глухий кут, будинок 3. Ця будівля згадувалась у розслідуванні Bloomberg як власність «путіна».

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За даними телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, офіційно у сина Сєчина «відірвався тромб». Близько 4 ранку 5 лютого 35-річний Іван почав скаржитися, що задихається, після чого знепритомнів. Він помер у котеджному селищі «Європа» у підмосковному Красногорську. При цьому, як стверджують джерела ВЧК-ОДПУ, глава «Роснєфті» заборонив Слідчому комітету та ФСБ займатися розслідуванням смерті свого сина.

Син Сєчіна працював у Газпромбанку, а з 2014 року перейшов до «Роснєфті». У 25 років Івана Сечіна було нагороджено медаллю ордена «За заслуги перед Батьківщиною» II ступеня «за великий внесок у розвиток паливно-енергетичного комплексу та багаторічну сумлінну працю».

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Нагадаємо, що версію про тромб було озвучено також після оприлюднення інформації про смерть Олексія Навального у заполярній колонії, проте згодом причину смерті замінили на «синдром раптової смерті».

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