Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії № 3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на місцеве управління російської федеральної тюремної служби (ФСВП).

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14 лютого прес-секретар політика Кіра Ярмиш повідомляла, що Навального в 27-й раз за час ув'язнення відправили до штрафного ізолятора (ШІЗО).

Олексію Навальному було 47 років.

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За повідомленнями російських ЗМІ, причиною смерті політика став тромб, що відірвався.

Нагадаємо, що в серпні 2023 року Московський міський суд засудив Олексія Навального до 19 років позбавлення волі у справі про екстремізм — це був його перший вирок за «політичною» статтею. Раніше його було засуджено до дев'яти років колонії за звинуваченням у шахрайстві та неповазі до суду. На це рішення влади рф різко відреагували у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ), де раніше винесли припис про звільнення опозиціонера.

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