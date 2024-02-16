37.78 / 38.31 40.75 / 41.46
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії

13:44 16 лютого 2024
Олексій Навальний в суді

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії № 3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на місцеве управління російської федеральної тюремної служби (ФСВП).

14 лютого прес-секретар політика Кіра Ярмиш повідомляла, що Навального в 27-й раз за час ув'язнення відправили до штрафного ізолятора (ШІЗО).

Олексію Навальному було 47 років.

РЕКЛАМА

За повідомленнями російських ЗМІ, причиною смерті політика став тромб, що відірвався.

Нагадаємо, що в серпні 2023 року Московський міський суд засудив Олексія Навального до 19 років позбавлення волі у справі про екстремізм — це був його перший вирок за «політичною» статтею. Раніше його було засуджено до дев'яти років колонії за звинуваченням у шахрайстві та неповазі до суду. На це рішення влади рф різко відреагували у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ), де раніше винесли припис про звільнення опозиціонера.

РЕКЛАМА

680

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Симпатична собачка

Близнюкам — нові стосунки, Дівам — успіхи в роботі, Стрільцям — пригоди та відкриття: що обіцяють погода, зорі та Анжела Перл на день Собацюльки-Симпатюльки

Гороскоп

Овнам — несподівані повороти долі, а Скорпіонам — успішна кар’єра: що обіцяють зорі на тижні з 19 по 25 лютого

Гороскоп

Нестерпні: п'ять знаків зодіаку з найбільш «важким» характером

Гаррі та Меган з дітьми

Принц Гаррі та герцогиня Меган змінили імена своїх дітей

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту