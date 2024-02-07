Російська нафтопереробна галузь падає: атаки українських безпілотників зупинили два заводи

Нещодавно українські безпілотники атакували нафтопереробні заводи «Новатек» і «Роснефти». Останні щотижневі темпи переробки нафти в росії впали до найнижчого рівня майже за два місяці після зупинки двох великих нафтопереробних заводів, які були атаковані.

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За словами людини, обізнаної з галузевими даними, за сім днів до 31 січня, першого повного тижня, коли відчувався вплив українських атак, рф переробляла 5,41 мільйона барелів на добу. За підрахунками Bloomberg, це на 135 000 барелів на день нижче середнього показника за більшу частину грудня.

В останні тижні удари по нафтопереробних об'єктах стають все більш руйнівними, загрожуючи здатності росії постачати паливо на зовнішній і внутрішній ринки. Середній рівень переробки в січні був трохи вищим, ніж в останній тиждень місяця, і становив 5,48 мільйона барелів на день, згідно з підрахунками видання. Це все ще приблизно на 60 000 барелів на день менше, ніж протягом більшої частини грудня.

Два великих експортно-орієнтованих нафтопереробних заводи — завод з переробки конденсату ПАТ «Новатек» на Балтійському узбережжі і Туапсинський НПЗ ПАТ «Роснефть» біля Чорного моря — повністю зупинили первинну переробку нафти в останній тиждень січня після атак безпілотників 21 січня і 25 січня відповідно, повідомила людина, обізнана з цим питанням. Разом ці два заводи забезпечували майже 5% середньодобового обсягу переробки нафти в країні в грудні.

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Значна частина нафтопереробних потужностей на заводі у Волгограді, ймовірно, буде виведена з ладу після пожежі, спричиненої безпілотником 3 лютого. Це один з найбільших нафтопереробних заводів країни, який постачає паливо як на внутрішній, так і на зовнішній ринки. Атака мала на меті скоротити його виробничі потужності, заявив тоді київський чиновник, обізнаний з цим питанням.

Раніше повыдомлялося, що в Україні з’являться Сили безпілотних систем.

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