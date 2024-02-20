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VBET Ukraine підтримає Нацзбірну зі спортивного покеру на наймасштабніших світових змаганнях

11:00 20 лютого 2024
VBET Ukraine підтримає Нацзбірну зі спортивного покеру на наймасштабніших світових змаганнях

Компанія VBET Ukraine, яка сприяє популярності відчизняного спорту, підтримає Національну збірну України зі спортивного покеру у світових покерних змаганнях, серед яких Кубок світу World Poker Tour Prime та Чемпіонат світу World Series of Poker, повідомили у пресслужбі компанії.

Вже зараз українська збірна за підтримки VBET Ukraine бере участь у всесвітньо відомому європейському турнірі European Poker Tour, який з 14 по 25 лютого 2024 року проходить у Парижі.

Напередодні VBET Ukraine підписала контракт на титульне спонсорство заходів зі спортивного покеру та Національної збірної зі спортивного покеру.

«Мета компанії — усебічний розвиток спортивного покеру в Україні й підтримання покерної збірної на світових змаганнях. Спортивний покер — це інтелектуальна гра, де гравці прораховують різні вірогідності, виграшні комбінації та оцінюють тактику суперника», — розповіли у компанії.

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У межах домовленостей VBET Ukraine стала титульним партнером таких масштабних заходів: Чемпіонату України зі спортивного покеру, Відкритого Кубку України зі спортивного покеру, Ліги матч-покеру України зі спортивного покеру.

У компанії повідомили, що активна підтримка спортивного покеру є стратегічним напрямом комунікації.

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VBET Ukraine має ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер в Інтернеті, видану Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) 31 травня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що компанія VBET Ukraine допомагає відбудувати зруйноване окупантами село Ягідне.

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