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Суспільство та люди

Незважаючи на рішення ВЛК: кому можуть повторно вручити повістку

11:37 20 лютого 2024
Повістка

Проходження чоловіком Військово-лікарняної комісії (ВЛК) не звільняє його від вручення повістки, і деякі особи можуть отримувати повістки повторно.

Про це йдеться в статті видання NV.

Зазначається, що уповноважені співробітники ТЦК щодня патрулюють задля вручення повісток. Спочатку вони перевіряють, чи стоїть особа на військовому обліку, а потім, — чи є в неї відстрочка або бронювання. За результатами перевірки, ТЦК можуть виписати особі повторну повістку для уточнення облікових даних у ТЦК.

Тобто, якщо ВЛК визнала непридатними або обмежено придатними чоловіків і їх не мобілізували, то уповноважені ТЦК особи можуть повторно вручити повістку на вулиці.

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Згідно з постановою уряду під номером 1487 уточнювати облікові дані потрібно протягом семи днів після будь-яких змін, але не рідше ніж раз на п’ять років. А рішення ВЛК про стан здоров’я дійсне протягом року. Крім того, деякі види відстрочки надаються на певний термін ― для навчання на рік, потім треба надавати нову довідку, бронювання діє шість місяців або поки існують підстави для установи бронювати працівників.

Коли повістки можуть вручати повторно:

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  • якщо ВЛК проходили більше як рік тому;
  • для перевірки облікових даних;
  • для перевірки даних про заброньованого працівника;
  • для перевірки обставин отримання відстрочки;
  • для мобілізації.

За словами речниці Черкаського ТЦК Аліни Кривошеї, повістки про уточнення даних будуть видаватися двом категоріям чоловіків. Насамперед, тим, хто ще не отримав повістку з 24 лютого 2022 року та чоловікам з числа ВПО.

«Це для людей, які з тих чи інших причин не з’явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані — можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб», ― зазначила вона.

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Також, якщо чоловік перебуває на військовому обліку, але його не мобілізували на момент візиту в ТЦК, то за потреби таких людей можуть повторно викликати для уточнення облікових даних.

Варто зазначити, що повістка для уточнення даних не означає, що особу мобілізують. При цьому представники ТЦК можуть завітати до оселі і посеред ночі.

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