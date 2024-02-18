ТЦК може завітати вночі: юрист розповів, за яких умов чоловіки зобов’язані відчинити двері

Оскільки військкоматам, навіть попри «хитрощі», не вдається виконувати начебто неіснуючі плани з мобілізації, Кабмін нещодавно дозволив ТЦК під час воєнного часу працювати цілодобово.

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Про це пише ТСН.ua.

При цьому працівники військкоматів, до яких зверталось видання, зізнаються, що поки ще не отримали додаткових роз’яснень щодо того, як саме вони повинні працювати, наприклад, у комендантську годину та безпосередньо вночі.

Тим часом дехто з українців розцінив такий дозвіл як дозвіл працівникам ТЦК ходити вночі по домівках або затримувати порушників комендантської години.

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«Наприклад, якщо казати про ВЛК, то вона не відбувається на базі ТЦК. Що стосується нашої роботи, то ще від 2014 року всі військовослужбовці України переведені на особливий режим служби, тобто 24/7. А під час дії воєнного стану — тим більше», — повідомили ТСН.ua в одному з обласних ТЦК.

За словами представника військкомату, вони відверто не розуміють, що саме мав на увазі уряд, дозволивши ТЦК працювати цілодобово. До цього в ТЦК додали, що не мають на меті займатися тими, хто, наприклад, порушує комендантську годину.

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«Це питання поліції», — уточнив працівник військкомату. Тобто, самим лише працівникам ТЦК, без супроводу поліції, двері можна не відчиняти.

На думку адвоката Ростислава Кравця, наразі принципових змін через дозвіл для ТЦК працювати цілодобово не станеться.

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«Я вважаю, що це зроблено для того, щоб була можливість залучати цивільних осіб до цілодобової роботи», — каже Ростислав Кравець.

Також він прокоментував чутки про «нічний візит» працівників військкомату додому до військовозобов'язаних.

«Якщо … представники ТЦК прийшли до людини додому, то є право не відчиняти двері. Без ухвали слідчого судді про допуск цих осіб до цього житлового приміщення чи домоволодіння особа має право нікого не пускати. Якщо йдеться про подвір’я, то без згоди власника теж не мають права зайти на нього. Потрапляння без згоди є незаконним проникненням», — зазначив юрист.

Не оминув тему мобілізації і колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. В одному зі своїх нещодавніх інтерв’ю він розповів про такий випадок: «Боєць один розповів мені історію. Він воює, а до його брата прийшов військкомат. Брат на одне око бачить погано, на інше взагалі не бачить. Сказали, що прийдуть монтери ремонтувати інтернет, відчиняє двері, а там ТЦК стоїть».

Нагадаємо, нещодавно міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що громадяни України, які мають судимість, виявили бажання приєднатися до лав ЗСУ. Але для їхньої мобілізації, за словами міністра, необхідні зміни до законодавства.

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