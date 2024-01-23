Відстрочка від мобілізації: чи обов’язково проходити ВЛК для її оформлення

В Україні деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків можуть оформити відстрочку від мобілізації і проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) для цього не обов'язково.

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Про це розповів адвокат Володимир Крекотень, пише «Апостроф».

«Незаконною є відмова ТЦК та СП надати військовозобовʼязаному відстрочку по статті 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ з тієї підстави, що той попередньо не пройшов військово-лікарську комісію. Такий висновок зробив Запорізький окружний адміністративний суд у своєму нещодавньому рішенні по справі 280/8404/23», — пояснює адвокат.

Він зазначив, що порушення військовозобов'язаних вимог правил військового обліку тягне за собою відповідальність за законом і не може бути підставою для відмови у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на яку громадянин має право відповідно до закону.

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«Таким чином, не проходження позивачем ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби, що визначена підставою для відмови позивачу не ґрунтується на вимогах законодавства та визнається судом протиправною», — наголосив Крекотень.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не бачить зараз потреби мобілізувати до армії ще приблизно пів мільйона громадян, втім, він висловився за дотримання справедливих принципів під час мобілізації.

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