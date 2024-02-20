Ситуація складна: тарологиня розповіла, чи буде збільшення обстрілів на річницю вторгнення 24 лютого

«Дзеркальна» дата 24.02.2024, коли в обох частинах числа — одні й ті ж самі цифри, принесе з собою не тільки великі можливості, але й таїть в собі небезпеку, зокрема, щодо збільшення кількості обстрілів чи загострення на фронті.

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Водночас кількість випущених по мирних українських містах ракет, дронів та снарядів не буде більшою, ніж у будь-який інший день лютого, вважає тарологиня Анастасія Арта, передають Факти.Life.

За словами фахівчині, дата початку повномасштабного вторгнення не ознаменується якимись особливими обстрілами або погіршенням ситуації. Радше весь лютий до кінця місяця та початок березня будуть доволі непростими.

«Я більше це бачу пов’язаним з виборами в росії, ніж з тим, що йде якась дата саме від початку повномасштабної війни. Тож увесь лютий буде щодо обстрілів досить-таки складний, і конкретно саме 24 число не буде якось виділене. Проте загалом погіршення ситуації буде», — прокоментувала розклад тарологиня.

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Також карти розповіли, чого чекати українцям від цього року, а ще від змін у командному складі ЗСУ.

Карти Таро показали, що рішення замінити головкома було прийняте з політичних міркувань, що для України, скоріше за все, буде в плюс.

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«За допомогою саме нового командування можна буде розв’язати деякі завдання, оскільки воно цілком відповідає тому, що далі планується робити на фронті. Тобто зміна, хоч як би любили Залужного, в принципі адекватна, і сенс у цьому є. Жодних мінусів від цієї зміни я не бачу», — пояснила майстриня Таро.

Також Анастасія Арта побачила, що найближчим часом припинення воєнних дій не станеться. Тож на Україну чекає ще один складний рік. Тому кожен має робити на своєму місці все, щоби наблизити перемогу. Зокрема, продовжувати підтримувати наших захисників та захисниць донатами та всіма іншими можливими способами.

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А оскільки для донатів потрібні кошти, то варто згадати прогноз французьких астрологів про те, кому скоро дуже пощастить з фінансами.

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