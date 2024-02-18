Не тільки масований обстріл ворога: таролог розповів про потужну енергію дзеркальної дати 24.02.24

24 лютого 2024 року приносить із собою особливий заряд енергії та можливостей. Цього дня кожен із нас може налаштувати своє життя на позитив.

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24.02 2024 року має особливе містичне значення як дзеркальна дата, у якої в обох частинах числа — одні й ті ж самі цифри.

Ця дата, складена з чисел 2 та 4, несе в собі гармонію, партнерство, надійність та потенціал нескінченності. Для багатьох людей цей час стає моментом рефлексії та прагнення змін на краще.

В той же час ця дата таїть в собі не тільки добрі перспективи для нас, українців, але й, на жаль, необхідність засвоїти кармічні уроки та зробити важливі висновки. Про це говорить професійний таролог Рамір, який досить популярний в українському сегменті Мережі.

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На його думку, на початку війни українці легко вигнали російських фашистів з-під Києва, тому що діяли в єдиному пориві, об'єднані одним бажанням. Потім, на жаль, такого єднання вже не було, і війна прийняла затяжний характер.

«Вищі сили незадоволені, — пояснює фахівець, — і дають нам ще один шанс об'єднатись для того, щоб виграти війну у короткі терміни».

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Українцям дають ще один шанс пройти через випробування і знову стати єдиною нацією. На жаль, масовані обстріли найближчим часом не припиняться, але в перспективі — цілком ймовірно.

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Якщо ж повернутись до «чисто нумерології», то «дзеркальну дату» теж можна використати для позитивних змін у житті.

1. Загадати бажання та візуалізувати його деталі

Загадування бажання у дзеркальну дату 24.02.24 може бути особливо сильним. Важливо візуалізувати своє бажання в деталях, уявляючи його так, ніби воно вже збулося. Наприклад, якщо ви мрієте про партнера, візуалізуйте себе на прогулянці за руку з цією людиною, відзначаючи її риси обличчя, одяг, атмосферу навколо. Цей метод можна застосовувати не лише до особистих бажань, а й до професійних та освітніх цілей.

2. Загадати бажання в точний час: 24.02 о 00:02

Якщо загадування бажання протягом дня здається вам недостатньо сильним, спробуйте зробити це в самий енергетично насичений момент — о 24 годині та 2 хвилини. Це унікальне поєднання чисел може посилити ефективність вашого бажання. Повторення процедури загадування бажання з використанням цього методу може посилити його ефект.

3. Провести ритуал залучення фінансового успіху

Якщо ваша мета — покращення фінансового стану, ви можете провести спеціальний ритуал. Напишіть поточну дату, 24.02.2024, на жовтій або золотистій свічці та запаліть її опівночі та 2 хвилини. Простежте, щоб свічка згоріла до кінця. Вважається, якщо свічка згорить без перешкод, то протягом року у вас є шанс отримати несподіваний фінансовий приріст. Однак якщо свічка сама згасне, це може означати, що ваше бажання не справдиться.

Але, звичайно, не будемо забувати про кармічні уроки, які ми всі повинні засвоїти.

Також нагадаємо, що розповіла карпатська мольфарка про закінчення війни.

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