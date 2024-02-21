Які документи потрібні для проходження МСЕК: пояснив адвокат

Адвокат Олександр Головченко, який раніше розповідав, як підтвердити факт пошкодження іпотечного майна внаслідок війни, пояснив, що медико-соціальна експертиза проводиться для встановлення інвалідності:

ВІДЕО ДНЯ

хворим, які досягли повноліття,

потерпілим від нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання,

та особам з інвалідністю за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів.

«Під час звернення до МСЕК вам необхідно мати з собою документи, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи.

Крім того, необхідно пред’явити:

паспорт або ID картку з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

військовий квиток (копію) або тимчасове посвідчення (для військовозобов’язаних, призовників);

направлення на МСЕК (форма № 088/о);

медичну документацію, оригінали (виписки з амбулаторної карти форма 025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого форма 027/о, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо) та амбулаторну картку хворого;

інші додаткові документи у разі необхідності підтвердження тієї чи іншої причини інвалідності".

На період дії воєнного стану процедура проведення медико-соціальної експертизи спрощена.

РЕКЛАМА

По-перше, МСЕК може прийняти рішення заочно (якщо людина не має змоги безпосередньо прибути на огляд).

По-друге, інвалідність продовжується на весь час дії воєнного стану та 6 місяців після його скасування (якщо ви або ваша дитина маєте інвалідність і не можете пройти обстеження).

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що військові з інвалідністю мають право на одноразову грошову допомогу, у Міноборони роз'яснили, як її оформити.

РЕКЛАМА

77

Читайте нас у Facebook