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Суспільство та люди

Які документи потрібні для проходження МСЕК: пояснив адвокат

21:00 23 лютого 2024
МСЕК

Адвокат Олександр Головченко, який раніше розповідав, як підтвердити факт пошкодження іпотечного майна внаслідок війни, пояснив, що медико-соціальна експертиза проводиться для встановлення інвалідності:

  • хворим, які досягли повноліття,
  • потерпілим від нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання,
  • та особам з інвалідністю за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів.

«Під час звернення до МСЕК вам необхідно мати з собою документи, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності особи.

Крім того, необхідно пред’явити:

  • паспорт або ID картку з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
  • військовий квиток (копію) або тимчасове посвідчення (для військовозобов’язаних, призовників);
  • направлення на МСЕК (форма № 088/о);
  • медичну документацію, оригінали (виписки з амбулаторної карти форма 025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого форма 027/о, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо) та амбулаторну картку хворого;
  • інші додаткові документи у разі необхідності підтвердження тієї чи іншої причини інвалідності".

На період дії воєнного стану процедура проведення медико-соціальної експертизи спрощена.

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По-перше, МСЕК може прийняти рішення заочно (якщо людина не має змоги безпосередньо прибути на огляд).

По-друге, інвалідність продовжується на весь час дії воєнного стану та 6 місяців після його скасування (якщо ви або ваша дитина маєте інвалідність і не можете пройти обстеження).

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Раніше повідомлялося, що військові з інвалідністю мають право на одноразову грошову допомогу, у Міноборони роз'яснили, як її оформити.

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