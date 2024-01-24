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Суспільство та люди

Можна призупинити платежі: як підтвердити факт пошкодження іпотечного майна внаслідок війни

21:01 27 січня 2024
будинок та ключі

В Україні нещодавно удосконалили механізм підтвердження факту пошкодження іпотечного майна внаслідок війни. Які саме зміни відбулися для осіб, яким необхідно підтвердити пошкодження іпотечного майна, розповів адвокат Олександр Головченко.

«Відповідно до постанови, позичальник може звернутися до банку щодо призупинення платежів за іпотечним зобов’язанням, якщо предмет іпотеки було зруйновано або пошкоджено. Зокрема, йдеться про виплату основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів за договором про споживчий кредит. У постанові мова йде про житло, що знаходиться на території активних бойових дій або тимчасово окупованій території (ТОТ) та яке було пошкоджене/знищене внаслідок збройної агресії рф».

Раніше, додав він, підтвердити факт пошкодження майна громадяни мали шляхом отримання витягу з відповідного Державного реєстру, але ця процедура часто затягувалась. Тепер змінами передбачається, що тепер факт пошкодження або знищення нерухомого майна підтверджується актом обстеження об’єкта та/або звітом із технічного обстеження.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як отримати кошти за ремонт пошкодженого окупантами житла.

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