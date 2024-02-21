«Ми все знаємо, все враховуємо»: у ГУР назвали три «сильні сторони» росіян у війні

Росія, що веде повномасштабну війну проти України, має три сильні сторони, які використовує у війні. Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький, передає «Інтерфакс-Україна».

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«Два роки повномасштабної війни, і ми чітко знаємо, що з'явилося більш сильного в рф, і де вони відстають. Ми можемо назвати три сильні сторони, які є у противника, і які він використовує. Якщо брати на загальнодержавному рівні: росіяни мають потужний мобілізаційний ресурс. У них немає браку людей для участі у війні. Це пов'язано, насамперед, з фінансовою стороною цього питання. Фінансовий мотив залишається основним, особливо в регіонах з поганою економікою, малою кількістю робочих місць та низькими зарплатами. Пакет соціальної допомоги, який рф прийняла, є дуже потужний. Серед іншого, він включає високу заробітну плату, особливо якщо військовослужбовець виконує завдання на лінії фронту, одноразову допомогу від міністерства оборони та від місцевої влади, також значні пільги в кредитуванні. Крім того, важливий фактор — кримінальна відповідальність за ухилення від військового обліку, за дезертирство, за здачу в полон. Я вже не говорю про шпигунство і решту», — розповів він.

За словами Скібіцького, ще однією стороною є те, що за рахунок великої чисельності росіяни мають можливість відводити війська в резерв для поповнення втрат і на відпочинок, і також переміщувати або робити перегрупування військ із одного напрямку на інший.

«Для прикладу приведу Авдіївку. Вони знімали війська з Лиманського, Куп’янського напрямків і кидали на Авдіївку. Тобто росіяни можуть кидати резерви на найбільш критичні з їхньої точки зору напрямки. І переміщення військ, перегрупування вони весь час відпрацьовували під час проведення стратегічних навчань в рф, під час проведення інших заходів оперативної боєпідготовки», — розповів він.

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Третьою сильною стороною противника є авіація і панування в повітрі, бо кожного дня противник застосовує авіаційні бомби.

«Наприклад, найбільше ми нарахували за один день по Авдіївці було випущено 75 авіаційних бомб, 500 кілограмів. Крім того, ви бачите, що кожного дня є нанесення ударів тими ж ракетами Х-31, Х-59, керованими ракетами по нашим об'єктам. Насамперед, росіяни намагаються зараз знищити нашу систему протиповітряної оборони, нашу авіацію, яка несе озброєння, і знищити нашу аеродромну мережу, щоб ми не могли використовувати свою авіацію. Це сильна сторона, яка на сьогоднішній день дуже суттєво впливає на поле бою, на ведення бойових дій», — розповів Скібіцький.

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Він додав також, що російські окупанти також мають багато слабких сторін.

«Вони пов'язані як із адміністративними питаннями по управлінню збройних сил, так і з технікою і озброєнням. Ми це все знаємо, все враховуємо. Наші війська про це обізнані. Наша сильна сторона полягає в тому, що ми знаємо плани ворога», — додав він.

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Як писали «ФАКТИ», затримка західної допомоги Україні дозволяє росіянам вести наступ на трьох напрямках.

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