Воїни ЗСУ знищили за добу 1230 окупантів, 40 артсистем та 36 «броньовиків» росіян, — Генштаб

Російські наступальні операції, принаймні на Авдіївському напрямку, різко сповільнився після захоплення міста, адже війська агресора потребують оперативної паузи, або перекинути підкріплення у цей район з інших ділянок фронту. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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За даними ж Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Авдіївському напрямку військовослужбовці ОСУВ «Таврія» відбили 9 атак ворога біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Всього протягом доби відбулося 81 бойове зіткнення із загарбниками, які завдали 7 ракетних та 87 авіаційних ударів, а також здійснили 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вогнем у відповідь авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 23 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Своєю чергою підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 4 складах боєприпасів та 5 артилерійських засобах противника.

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Що ж до «живої» сили ворога, то за добу 19 лютого знову вдалося «утилізувати» понад тисячу окупантів.

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На передовій найактивніші бойові дії 19 лютого тривали на Мар’їнському напрямку, де Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Загалом там було відбито 21 атаку окупантів.

Гарячою залишається й оперативна ситуація на Бахмутському напрямку — там зафіксовано 14 безуспішних атак окупантів в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворожого авіаційного удару зазнав Нью-Йорк Донецької області.

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На Куп’янському напрямку, де напередодні побував президент Зеленський, ворог здійснив 4 безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, 6 разів атакував наші підрозділи в районах Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито всі 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного Запорізької області.

«Наші воїни героїчно тримають оборону і знищують противника», — повідомляють захисники.

На Новопавлівському напрямку противник 1 раз намагався здійснити наступ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Тим часом на Херсонському напрямку ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій на лівобережному плацдармі. Так, протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмів.

Нагадаємо також про успішну роботу Повітряних Сил по ворожих БПЛА, які атакували сім українських регіонів минулої ночі.

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