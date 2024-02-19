У ніч проти понеділка, 19 лютого, під ударом з повітря знов була Харківщина — ворог спрямував на регіон дрони-камікадзе.

Як повідомляють в командування Повітряними Силами ЗСУ, Сили оборони України знищили усі чотири ударні БпЛА типу «Shahed», які противник випустив у напрямку Харківщини із Бєлгородської обл.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом протягом доби, що минула, противник завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

РЕКЛАМА

На Куп’янському напрямку ворог 2 рази намагався атакувати позиції наших військ в районі Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Запорізькому напрямку ворог 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Протягом минулої доби противник здійснив 16 безуспішних штурмів.

Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також на східному напрямку нашою протиповітряною обороною знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БпЛА «Орлан-10». Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 3 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника.

Фото Генштабу

РЕКЛАМА

ПІсля того, як ЗСУ залишили Авдіївку, росіяни продовжують наступальні дії. В ISW називають щонайменше три напрямки, на яких намагаються просуватися російські війська: в напрямках Куп’янська та Лиману, навколо Авдіївки та поблизу Роботиного в Запорізької області.

Читайте також: Росіяни розстріляли неозброєних поранених українських військових, яких захопили у полон в Авдіївці, — Юрій Бутусов

РЕКЛАМА

В Інституті вивчення війни наголошують, що в цьому окупантам «допомогає» й затримка із західною допомогою Україні — дається взнаки дефіцит боєприписів. «Російські наступальні зусилля, ймовірно, завадять українським силам підготувати особовий склад і техніку для поновлення контрнаступальних операцій, підкреслюючи оперативні недоліки, яких Україна зазнає, якщо вона просто окопається та намагатиметься захищатися до кінця 2024 року, як стверджують деякі західні держави та аналітики», — йдеться в аналітичному звіті.

У той же час експерти припускають, що ЗСУ зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік від Авдіївки, що призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту.

Раніше Служба зовнішньої розвідки Естонії зазначала, що путін готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття, але наразі його мета — зламати українців. Державні аналітики британського центру RUSI вважають, що Україна має протриматися до 2026 року, коли військовий потенціал росії почне вичерпуватися. Але вирішальне значення має західна допомога.

Фото Генштабу ЗСУ

101

Читайте нас у Facebook