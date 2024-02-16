В Києві на Лукʼянівці у багатоповерхівці пролунав вибух й почалася пожежа (відео)

П'ятниця, 16 лютого, видалася в Києві дуже неспокійним днем: окрім пожежі в школі, повідомляється про вибух в одній з квартир на Лук'янівці.

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Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

«У квартирі пролунав вибух, вулиця Підгірна, Татарка, Лук'янівка. Київ. Жах», — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на місце вже прибули рятувальники.

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«Вогонь валить з вікон багатоповерхівки на Лук'янівці На місці працюють пожежники. Вогонь поширився на 7, 8 та 9 поверхи. Займання сталося на Татарській, 7. Інформації про постраждалих немає», — пишуть в пабліку.

Згодом прийшло повідомлення про те, що під час пожежі з полумʼя вдалося врятували 85-річного власника квартири, його госпіталізували. Крім того, під час гасіння пожежі, з квартири поверхом вище надзвичайники врятували таксу, яку також спасли.

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«ФАКТИ» також повідомляли про нещодавню пожежу у школі в Дарницькому районі столиці. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.

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