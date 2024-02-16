37.78 / 38.31 40.75 / 41.46
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

В Києві на Лукʼянівці у багатоповерхівці пролунав вибух й почалася пожежа (відео)

13:56 16 лютого 2024
рятувальник

П'ятниця, 16 лютого, видалася в Києві дуже неспокійним днем: окрім пожежі в школі, повідомляється про вибух в одній з квартир на Лук'янівці.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

«У квартирі пролунав вибух, вулиця Підгірна, Татарка, Лук'янівка. Київ. Жах», — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на місце вже прибули рятувальники.

РЕКЛАМА

«Вогонь валить з вікон багатоповерхівки на Лук'янівці На місці працюють пожежники. Вогонь поширився на 7, 8 та 9 поверхи. Займання сталося на Татарській, 7. Інформації про постраждалих немає», — пишуть в пабліку.

Згодом прийшло повідомлення про те, що під час пожежі з полумʼя вдалося врятували 85-річного власника квартири, його госпіталізували. Крім того, під час гасіння пожежі, з квартири поверхом вище надзвичайники врятували таксу, яку також спасли.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«ФАКТИ» також повідомляли про нещодавню пожежу у школі в Дарницькому районі столиці. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.

539

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Симпатична собачка

Близнюкам — нові стосунки, Дівам — успіхи в роботі, Стрільцям — пригоди та відкриття: що обіцяють погода, зорі та Анжела Перл на день Собацюльки-Симпатюльки

Гороскоп

Овнам — несподівані повороти долі, а Скорпіонам — успішна кар’єра: що обіцяють зорі на тижні з 19 по 25 лютого

Гороскоп

Нестерпні: п'ять знаків зодіаку з найбільш «важким» характером

Гаррі та Меган з дітьми

Принц Гаррі та герцогиня Меган змінили імена своїх дітей

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту