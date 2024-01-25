Цифри сумні: адвокати пояснили, на скільки відсотків страховий стаж збільшує пенсію

Формула для обчислення пенсії запроваджена ще з 1 жовтня 2017 року і, як нарешті визнали самі можновладці, не забезпечує справедливого призначення пенсійних виплат громадянам. Найбільше розчарування відчувають люди, які, пропрацювавши 40−45 та навіть 50 років, виходять на заслужений відпочинок і отримують мінімальну пенсію. Як таке могло статися? Адже всі ці роки роботи вони сплачували внески до Пенсійного фонду України. Адвокати дали пояснення.

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«Річ у тім, що, згідно з формулою розрахунку пенсії, на її розмір впливають такі показники:

розмір заробітної плати за весь період страхового стажу,

середня заробітна плата по Україні за 3 останні роки, що передують року виходу на пенсію,

страховий стаж (трудовий стаж).

Якщо розглядати найпоширенішу пенсію «за віком», то право на таку пенсію мають жінки та чоловіки після досягнення відповідного пенсійного віку (60 років) та за умови наявності необхідного страхового стажу. У 2023 році мінімальний необхідний страховий стаж становив 30 років, а у 2024 році мінімальний необхідний страховий стаж становить вже 31 рік. Зверніть увагу, що цей показник щороку зростає, та у 2028 році для виходу на пенсію за віком потрібно буде мати 35 років стажу".

Враховуючи вимоги законодавства щодо необхідної кількості стажу, виникає логічне запитання стосовно стажу, а саме: які періоди враховуються та що входить до загального страхового стажу?

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«До трудового стажу зараховуються:

періоди роботи відповідно до записів у трудовій книжці;

для чоловіків — строкова військова служба;

період навчання в середніх спеціальних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах на денній формі навчання;

період догляду за дітьми до досягнення ними 3-х років, якщо протягом цього періоду людина не працювала;

періоди отримання допомоги з безробіття.

При цьому весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, зараховується до страхового стажу на умовах раніше чинного законодавства. Тобто стаж, набутий до 01.10.2004 року, зараховується на підставі:

трудової книжки;

військового квитка;

диплома;

свідоцтва про народження дитини.

Після 01.01.2004 року до страхового стажу враховуються лише ті періоди роботи, коли були сплачені страхові внески".

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Тому, додають адвокати, страховий стаж є необхідною підставою для призначення пенсії та є індивідуальним показником для призначення пенсії.

«Відповідно до формули, яку застосовують для розрахунку пенсії, 1 рік трудового стажу збільшує пенсію всього на 1%. А найбільше значення для розміру пенсії має саме індивідуальний коефіцієнт заробітку, який виконує ту ж саму роль, що й запропоновані „бали“ для розрахунку пенсії».

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що деякі пенсіонери зможуть отримати 13 тисяч гривень.

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