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У ВР проголосували за законопроєкт щодо прибутку в оборонних закупівлях: про що йдеться

16:33 22 лютого 2024
Верховна Рада

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 10454, який розв'язує проблему між ДАСУ та постачальниками щодо рівня прибутку в оборонних закупівлях.

«Щасливі, що зусилля, які докладали представники NAUDI протягом кількох місяців у цьому питанні, не були марними. Можемо констатувати, Що сьогодні держава зробила крок для забезпечення виробникам озброєння сприятливих умов для роботи та розвитку», — прокоментували в NAUDI.

Там підкреслили, що цей законопроєкт направлений на удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії правового режиму воєнного стану.

«Документ має остаточно виправити ситуацію, яка виникла між українськими підприємствами ОПК і Державною аудиторською службою», — додали в асоціації підприємств оборонної промисловості.

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Нагадаємо, що, згідно з позицією контролюючих органів, оборонні компанії мали працювати без прибутку.

NAUDI впродовж кількох місяців послідовно відстоювала необхідність регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях, а в січні 2024 року брала активну участь у створенні відповідного законопроєкту.

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«Адже розвиток підприємств ВПК — гарантія забезпечення обороноздатності нашої держави та двигун української економіки», — додали там й звернулися до президента Зеленського із закликом його підписати.

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