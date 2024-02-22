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Суспільство та люди

«Укрзалізниця» дала пораду пасажирам, які не встигли на свій потяг через протести польських фермерів

19:36 22 лютого 2024
Потяги в Польщі

Акції протесту польських перевізників створила проблеми не лише для українських водіїв вантажівок, але й для співвітчизників, які не можуть вчасно дістатися на залізничний вокзал у Польщі через перекриття трас.

Тому «Укрзалізниця» запропонувала їм розглянути можливість посадки на інший потяг в Україну із Перемишля, Любліна та Хелма впродовж доби після пропущеного потяга. Обмінювати квитки при цьому не доведеться, розповіли в прес-службі перевізника.

Опція доступна для пасажирів таких рейсів:

  • № 768 Варшава — Рава-Руська (посадка можлива в Любліні);
  • № 32 Перемишль — Запоріжжя;
  • № 52 Перемишль — Київ;
  • № 716 Перемишль — Київ;
  • № 706 Перемишль — Київ;
  • № 90 Перемишль — Київ;
  • № 94 Хелм — Харків;
  • № 24 Хелм — Київ;
  • № 20 Хелм — Київ;
  • № 120 Хелм — Дніпро.

«Укрзалізниця не гарантує наявність вільних місць, проте зробить все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком», — додають в компанії, запевняючи, втім, що рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.

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Нагадаємо, що в польському уряді вже анонсували бодай часткове зняття блокади з кордону з Україною, тож ситуація на шляхах найближчим часом може покращитися.

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